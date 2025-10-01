El regulador de comunicaciones estadounidense filtra los próximos productos de Apple: iPad, Vision Pro y MacBook

El lanzamiento de nuevos productos por parte de Apple es inminente. A las recientes filtraciones de los iPad Pro M5 por parte de youtubers rusos hay que sumarle ahora la publicación de documentación referente a una versión actualizada de las Apple Vision Pro.

Ha sido esta vez la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) la que ha desvelado documentos no solo de las nuevas gafas de la compañía americana, sino información referente a los iPad Pro M5 y los MacBook Pro.

Unos documentos que hablan sobre pruebas y tests realizados sobre estos productos. Apple, como cualquier empresa norteamericana, está obligada a pasar por estos trámites regulatorios para lanzar productos en territorio estadounidense.

Las nuevas Apple Vision Pro se 'filtran'

Según adelanta MacRumors, los documentos citan pruebas de conectividad WLAN y de transmisión, así como tests de SAR en torno a los dispositivos. En total, se referencian hasta 8 números de modelo, entre los cuales habría iPad, Vision Pro y MacBook.

Los números en cuestión son los siguientes: A3357, A3358, A3359, A3360, A3361, A3362, A3434 y A3416. Es imposible determinar cuáles de estos números refieren a qué productos, pero se cree que hacen alusión a portátiles, tablets y gafas de realidad mixta de Apple.

Interior de las Vision Pro. Apple Omicrono

El problema de estos documentos es que no hablan específicamente sobre características técnicas, más allá de desvelar ciertos detalles interesantes. Por ejemplo, y tal y como cita MacRumors, las pruebas indican que las Vision Pro tendrían WiFi 6.

El motivo por el que se sabe que referencian a las Vision Pro es porque los documentos hablan específicamente de un "dispositivo de montaje en la cabeza", con diagramas que muestran claramente la forma de las gafas.

Entrando en el terreno de la especulación, podríamos determinar que estos números corresponden a MacBooks Pro M5, iPad Pro M5 con conexión WiFi y celular y unas Apple Vision Pro que probablemente sean una versión actualizada.

Los rumores hablaban de una actualización de las gafas de realidad mixta por parte de Apple, mejorando su hardware interno pero sin realizar cambios en el diseño. Así, estas nuevas Vision Pro integrarían nuevos chips M5, en lugar de los M2 actuales.

Apple Vision Pro Reuters Omicrono

No se sabe si Apple también se decidiría a actualizar su chip R1 de realidad mixta, lanzando un hipotético R2 con especificaciones mejoradas. En todo caso, se espera que solo se actualice el chip y que se mantenga el precio de 3.499 dólares en Estados Unidos.

Hay rumores que apuntan a que Apple aprovecharía este lanzamiento para ampliar la disponibilidad de sus Vision Pro a países donde no es posible adquirirlas, como es el caso de España, aunque no están confirmados.

¿Y qué pasa con las Vision Pro 2? No se espera una renovación importante de las gafas hasta por lo menos 2027, donde se especula que podríamos ver unas Vision Pro de segunda generación y un modelo Vision Air, más ligero y próximo a las Meta Ray-Ban Display.