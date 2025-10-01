Si tienes este iPhone de gama alta es oficialmente 'vintage': Apple actualiza de nuevo su lista de viejos dispositivos

La tecnología avanza muy rápido en España, y los años van pasando sobre ella. Los productos que en su día eran rompedores ahora pasan a ser obsoletos. Apple lo sabe y por ello tiene una 'lista vintage' en la que ha incluido algunos de sus productos más queridos.

Tal y como adelantan en 9to5Mac, Apple ha incluido en esta famosa lista un buen puñado de productos, entre los que nos encontramos todos los dispositivos de la gama Apple Watch Series 3 y los iPhone 11 Pro Max.

Y no, ni los iPhone 11 ni los iPhone 11 Pro están considerados 'vintage'; solo se ha introducido el modelo superior, el 11 Pro Max. Afortunadamente, los que sigan queriendo mantener estos productos, seguirán accediendo a piezas de repuesto.

La lista 'vintage' de Apple crece

¿Qué es exactamente la lista 'vintage'? Esta lista, que incluye a productos considerados "antiguos" (según la web de Apple en España), aglutina productos que dejaron de venderse hace ya un lustro, es decir, 5 años atrás.

¿Y qué implica estar en esta lista? En la práctica, solo es un preaviso. Los productos "antiguos" o 'vintage' seguirán recibiendo servicio de recambio de piezas de hardware por parte de Apple.

Apple Watch Series 3. Apple Omicrono

La clave es que una vez el producto pase 5 años más en esta lista, definitivamente se catalogará como obsoleto por parte de Apple. De esta forma, Apple finaliza completamente el soporte oficial para esos dispositivos.

Podríamos decir que esta lista es un preámbulo bastante largo para considerar a un dispositivo obsoleto en términos de soporte oficial. También sirve como indicativo para ver qué productos de Apple ya están anticuados.

En este sentido, Apple ha añadido una buena cantidad de productos. Los iPhone 11 Pro Max de 6,5 pulgadas ya están en la lista, al igual que absolutamente todos los modelos de Watch Series 3.

Todos los Watch Series 3, ya sean los modelos cerámicos, de acero inoxidable, de aluminio o sus ediciones especiales, han ingresado en la lista 'vintage', considerándose como tal a partir de este momento.

De nuevo, llama la atención que ni los iPhone 11 ni los iPhone 11 Pro estén excluidos de este listado. Es posible que Apple los incluya en no mucho tiempo, aunque también existe la posibilidad de que estos sean tan populares que Apple aún no pueda catalogarlos como 'vintage'.