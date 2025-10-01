Filtran el nuevo iPad Pro semanas antes de su esperado lanzamiento: un 'youtuber' ruso lo revela por completo

El año pasado, cuando Apple presentó sus MacBook Pro M4 con su nuevo color negro, vimos en España una serie de filtraciones no muy agradables que dejaron expuesto este dispositivo casi en su totalidad. Ha pasado exactamente lo mismo con el iPad Pro M5.

O al menos, eso parece. El mismo youtuber ruso que filtró el MacBook, llamado Wylsacom, ha publicado un vídeo en el que parece hacer un unboxing del iPad Pro M5 antes de que se lance al mercado. Incluso hace pruebas de rendimiento.

El youtuber de más de 11 millones de suscriptores tiene varios puntos a su favor para confiar en él. Por ejemplo, el iPad que vemos ya viene con iPadOS 26 preinstalado, y además muestra una clara superioridad en rendimiento respecto al modelo M4.

El iPad Pro M5, filtrado por un youtuber

El modus operandi es el mismo que el del año pasado. Wylsacom publica un vídeo en exclusiva, enseñando el producto mucho antes que Apple lo haga oficialmente. Hace un unboxing y muestra el dispositivo en todo su esplendor.

El iPad mostrado en el vídeo es, estéticamente, calcado a un iPad Pro M4. Es casi el mismo dispositivo; mismos bordes de pantalla, mismos sensores de cámara traseros, mismo cuerpo ultrafino y aparentemente, misma pantalla tándem OLED.

Unboxing de Wylsacom

La diferencia radica en su interior. Si tomamos como veraces las puntuaciones que presenta Wylsacom en su vídeo, vemos puntuaciones de mononúcleo y multinúcleo para el M4 de 3.718 y 13.324, respectivamente.

El iPad Pro M5 mostrado por el youtuber pasa a tener en estas mismas pruebas 4.133 y 15.437 puntos, en mononúcleo y multinúcleo. Esta supone una diferencia de alrededor de un 16% entre ambos tests.

La cosa cambia en términos de GPU; las pruebas dieron 55.702 puntos para el iPad Pro M4 y 74.568 puntos para el M5. En este caso, la diferencia porcentual sube a casi un 34%. Pero, ¿realmente podemos fiarnos de estos resultados?

Hay varios aspectos que hacen pensar que el vídeo de Wylsacom es real. Además del ya mencionado hecho de iPadOS 26, el youtuber muestra todo el procedimiento casi sin cortes; revela cómo hace los tests en Geekbench y AnTuTu, sin ir más lejos.

Momento en el que desempaqueta el iPad. Wylsacom YouTube

Es bastante difícil falsear todo esto sin realizar una preparación previa bastante intensa. Sorprende, eso sí, que el iPad que revela el creador de contenido sea tan parecido al modelo de la pasada generación.

Tal y como dice Wylsacom, no tenemos el sensor cuadrado presente en los iPhone y tampoco tenemos cambios de diseño relevantes. Si pensamos en esta filtración como real, los iPad Pro M5 sirven únicamente para presentar esta nueva familia de procesadores.

Sin embargo, no podemos olvidar que el creador ruso filtró al completo los MacBook de forma verídica. Es más que probable que haya conseguido este nuevo iPad de la misma forma que consiguió los MacBook en 2024.

Si el vídeo es verídico, podemos esperar un lanzamiento muy pronto por parte de Apple. O más bien, dos; el de los iPad Pro M5 y por supuesto el de los nuevos procesadores de escritorio para Mac, los M5.

Actually, no. Other Russian YouTuber Romancev768 said that there are two front facing cameras. One for FaceTime or anything else, other for deskview pic.twitter.com/DHbStZnBL9 — Мамкин майнкрафтер (@Matthew_Tronin) September 30, 2025

Por si fuera poco, Wylsacom no ha sido el único youtuber que ha adelantado el iPad. Otro youtuber, Romancev768 también ha subido vídeo exclusivo, aunque en este caso ha afirmado que el iPad incluye dos cámaras frontales.

Para los M5 Pro y M5 Max (así como un futurible M4 Ultra) habrá que esperar al lanzamiento de futuros MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Posteriormente, los mismos portátiles con M6 Pro y M6 Max integrarán pantallas OLED táctiles.