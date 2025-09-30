Amazon lleva la pantalla a color al Kindle Scribe: renueva su eBook más ambicioso con IA, Alexa+ y mejor iluminación

Amazon está a pleno rendimiento con su nuevo evento de hardware, en el que están lanzando una nueva oleada de productos, algunos aterrizando en España. Lo nuevo de Amazon en la keynote es su nueva línea Kindle Scribe, con una opción con pantalla a color.

En total, Amazon ha lanzado dos nuevos Amazon Kindle renovados; el Kindle Scribe de nueva generación, con y sin luz frontal y una nueva opción a color, siendo la primera vez que tenemos un modelo así en la gama Scribe.

El modelo base, por ejemplo, dispone de un nuevo sistema de iluminación frontal con LEDs miniaturizados para conseguir bordes más estrechos. El modelo Kindle Scribe Colorsoft ofrece el mismo diseño pero con la tecnología Colorsoft de Amazon de la mano.

El nuevo Kindle Scribe es oficial

Lo primero que hay que destacar del Scribe de nueva generación es su cuerpo, de apenas 5,4 milímetros de grosor y con un peso de apenas 400 gramos. Según Amazon, el Scribe es un 40% más rápido a la hora de escribir y pasar páginas.

Su pantalla, totalmente renovada, incluye un acabado antirreflejos que proporciona una mayor visibilidad para su panel de 11 pulgadas, que además "da la sensación de escribir en ella", exponen desde la firma.

Panos Panay con el Scribe Colorsoft en la mano. Manuel Ramírez Omicrono Nueva York (EE.UU)

Dicha pantalla integra los LEDs miniaturizados de tal forma que la empresa ha podido crear bordes más estrechos con una iluminación más uniforme. Por otro lado, se conjunta con un nuevo vidrio moldeado con textura, que mejora la fricción cuando escribimos sobre la tablet.

Amazon asegura haber reducido el paralaje a unas cuotas ínfimas, afianzando todavía más esa sensación de escritura sobre página. Para mover toda esta tecnología, el nuevo Scribe incorpora un chip de cuatro núcleos con más memoria y el sistema Oxide de Amazon.

Junto a él tenemos el primer Kindle Scribe a color, que ya está entre nosotros: es el Scribe Colorsoft. En términos de diseño, es exactamente igual que el Scribe estándar, aunque con una paleta de color tanto en la pantalla como en los bordes.

Kindle Scribe Colorsoft Amazon Omicrono

Para proporcionar color a esta tablet, Amazon se ha valido de la tecnología Colorsoft junto a un filtro de color y una guía de luz con LEDs de nitruro que realzan el color. Por si fuera poco, el Scribe Colorsoft integra un nuevo motor de renderizado para realzar el color y mantener la fluidez.

La inteligencia artificial, como no podía ser de otra forma, ha entrado en el Scribe como un elefante en una cacharrería. El software de ambos modelos es una piedra angular de esta filosofía, y lo vemos reflejado en sus novedades.

Amazon habla de una nueva página de inicio, con notas rápidas para que sea más fácil anotar cosas en cualquier momento. Los Kindle Scribe son compatibles con OneDrive de Microsoft y Google Drive, así como con un sistema de búsqueda con IA de Amazon.

Este sistema de inteligencia artificial otorga al usuario la capacidad de buscar notas de forma natural en el Kindle Scribe y conseguir resúmenes de los mismos basados en inteligencia artificial.

Kindle Scribe de nueva generación. Amazon Omicrono

Y sí, también está presente Alexa+. O al menos, lo estará. A principios del 2026, será posible enviar notas y documentos desde el Scribe a Alexa+ y conversar con ellos. Aunque también podremos compartir las notas mediante OneNote.

El Scribe Colorsoft es el más beneficiado en lo que a funciones refiere, con 10 colores de lápiz y 5 de resalte. Se incluye una nueva herramienta de sombreado para artistas y un espacio de trabajo de organización de libros, cuadernos y documentos.

Precio y disponibilidad

De momento, Amazon ha confirmado la disponibilidad de los Kindle Scribe y Scribe Colorsoft en Estados Unidos. El modelo base se podrá comprar a partir de 499 dólares, mientras que el Colorsoft subirá a 629 dólares.

A principios del 2026 también se comercializará una versión sin luz frontal por un precio ligeramente reducido, de 429 dólares. Es de esperar que estos Kindle lleguen a España, aunque presumiblemente con cambios en sus precios.