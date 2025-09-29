Los primeros auriculares de diadema de CMF son oficiales: llegan a España los Headphone Pro a un precio brutal

Ya son oficiales: se han presentado los primeros auriculares de diadema de CMF, la otrora submarca de Nothing. Llegan a España los nuevos CMF Headphone Pro, los auriculares que prometen un rendimiento espectacular a un precio reducido.

Nothing ha revelado el diseño de los CMF Headphone Pro, junto a todas sus especificaciones técnicas. Y a un precio brutal, ya que los auriculares prometen sonido de alta calidad LDAC, 100 horas de autonomía y mucho más por 99 euros.

Menos de 100 euros para un dispositivo con drivers de 40 milímetros y compatibilidad con el sonido en alta resolución LDAC que además, integran lo mejor en diseño de Nothing. Pasamos a repasar todo lo nuevo que ofrecen estos nuevos CMF Headphone Pro.

Llegan los CMF Headphone Pro

Lo primero que hay que destacar de estos auriculares es que son over-ear. Es decir, son los primeros de diadema que lanza Nothing bajo esta marca, junto a sus propios Nothing Headphone (1). La clave, como siempre, está en el diseño.

Los auriculares integran el buen hacer de CMF visto en otros dispositivos como móviles o auriculares. Las almohadillas son intercambiables y magnéticas, permitiendo tener varias combinaciones distintas de copas y diadema.

CMF Headphone Pro. CMF Omicrono

Los CMF Headphone Pro se lanzan en negro, verde y gris, aunque las almohadillas admiten el característico color naranja de CMF. Otro de sus puntos álgidos está en los controles físicos, alejados de los sistemas táctiles actuales.

Estos CMF Headphone Pro tienen la rueda Roller que nos encontramos en los Headphone (1) de Nothing, permitiéndonos ajustar el volumen, la cancelación activa de ruido y controlar la reproducción de las canciones.

Junto a esta rueda disponemos del Energy Slider, un control que esencialmente nos otorga la capacidad de alternar los graves y agudos adaptando el sonido al género y a nuestros propios gustos. No falta un botón completamente configurable.

¿Y qué hay bajo el capó? Los CMF Headphone Pro disfrutan de una cancelación de ruido activa que en palabras de Nothing, reducen hasta 40 decibelios el sonido del entorno. Un sistema que además es adaptativo, permitiendo ajustar el ANC dependiendo del ruido ambiental.

CMF Headphone Pro. CMF Omicrono

El sonido de los CMF Headphone Pro corre a cargo de unos drivers de 40 milímetros con recubrimiento de níquel que vienen aderezados con el sistema Personal Sound, que adapta el sonido a la forma del canal auditivo de cada persona.

Junto a esto, los auriculares presentan soporte con Hi-Res y LDAC, los estándares de música sin compresión para poder escuchar canciones en alta calidad de forma inalámbrica.

Sin embargo, la verdadera joya de la corona de los CMF Headphone Pro está en su batería de hasta 100 horas con una sola carga, presumiblemente sin el ANC activado. Por si fuera poco, también soportan el audio espacial con un modo cine personalizado.

Precio y disponibilidad

Los CMF Headphone Pro ya se pueden comprar oficialmente en el país. Costarán 99 euros para sus variantes negras, grises y verde, y se podrán comprar desde la web de la propia empresa.