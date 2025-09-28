Montblanc va directo contra Kindle: un libro electrónico de tinta electrónica que viene con un icónico lápiz digital

De un tiempo a esta parte, se han ido popularizando los eBooks y tablets de tinta electrónica en España. Son dispositivos con gran autonomía y que, en ocasiones, aspiran a sustituir por completo nuestros cuadernos. Y sí, hay hasta opciones de lujo.

Si eres una persona de alto poder adquisitivo, es probable que te suene la firma Montblanc, conocida por sus utensilios y prendas de ropa de lujo. En un movimiento inesperado, Montblanc ha lanzado un eBook, el Digital Paper con pantalla de tinta electrónica.

La firma ha presentado este nuevo bloc de notas electrónico que destaca no solo por tener unas prestaciones interesantes sino un precio acorde a lo que ofrece la marca. Porque sí, tiene un precio desorbitado de nada menos que 890 euros en España.

Tomar notas en formato 'premium'

El Montblanc Digital Paper es básicamente una libreta de tinta electrónica, que nos permite tanto consumir contenido como crear notas. Es un eBook de alta calidad, que destaca por tener unos bordes de pantalla poco pronunciados y un panel que imita al papel.

Su añadido, el Digital Pen, está diseñado con el hardware más moderno pero con la estética de lujo que caracteriza al resto de sus productos. De hecho, está basado en su mítico Meisterstück, su bolígrafo de 500 euros.

Digital Paper de Montblanc.

Montblanc es parca en detalles; se sabe que la pantalla tiene 4.000 niveles de sensibilidad a la presión y que de nuevo, intenta conseguir un acabado lo más similar posible al del papel natural para que la escritura a mano sea muy agradable.

El dispositivo consta de una barra lateral de cuero con soporte magnético para el bolígrafo que además, lo carga. Su batería es de 3.740 mAh, aunque se desconoce qué procesador o sistema operativo lleva.

La experiencia es totalmente táctil, ya que no tiene botones físicos de ningún tipo. Algunas de las bondades del Montblanc Digital Paper incluyen la posibilidad de gestionar documentos en la nube, acceder a plantillas preestablecidas y buscar notas en los archivos.

Realmente lo menos importante de este eBook está en sus especificaciones técnicas. La idea es ofrecer la misma experiencia de lujo y glamour que destilan los productos de Montblanc, pero en un cuaderno electrónico.

Digital Paper de Montblanc. Montblanc Omicrono

Un cuaderno electrónico que no saldrá barato. Se vende en tres colores; gris frío, negro 'misterioso' y dorado 'elixir', aunque el único cambio real en la estética se aplica tanto al bolígrafo como a la barra lateral.

Podremos optar por una funda para ocultar la pantalla sin problema, con un hueco para el lápiz incorporado. Mientras que el Digital Paper se vende por 890 euros, la funda cuesta 200 euros, dejando un saldo de casi 1.000 euros para todo el conjunto.