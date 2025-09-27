La revolución de Xiaomi para casa ya está aquí: primer vistazo a su frigorífico y su lavadora que llegarán muy pronto a España

Xiaomi ha presentado un aluvión de novedades en las últimas horas. Desde teléfonos inteligentes 15T hasta auriculares abiertos, relojes inteligentes, tablets e, incluso, electrodomésticos a precio rompedor que llegarán próximamente a España y con los que pretende revolucionar el hogar.

Durante un evento celebrado en Múnich (Alemania), el fabricante chino anunció el lanzamiento mundial de sus nuevos electrodomésticos Mijia, entre los que se encuentra el frigorífico Mijia Refrigerator Cross Door 502L y la lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg.

Unos electrodomésticos que en EL ESPAÑOL - Omicrono pudimos ver y conocer a fondo en la ciudad alemana y que llegarán a España —y al resto de mercados— con el objetivo de impulsar todavía más la estrategia 'Human x Car x Home' de la firma, destinada a ofrecer un estilo de vida más inteligente y conectado.

Frigorífico de gran capacidad

Xiaomi no se está estrenando en el mercado de los electrodomésticos, ya que en China lleva tiempo lanzando este tipo de productos. Sin embargo, ahora la firma da el salto a nivel mundial con un frigorífico y una lavadora-secadora, y competirá contra grandes rivales, como Samsung.

El primero de ellos es el frigorífico Mijia Refrigerator Cross Door 502L (849 euros), una nevera de gran capacidad y eficiente pensada para ofrecer a las familias una solución de almacenamiento, y que se puede controlar con la aplicación Xiaomi Home.

El frigorífico Mijia Refrigerator Cross Door 502L de Xiaomi. Nacho Castañón Omicrono Múnich (Alemania)

Se trata de un frigorífico con un diseño elegante de dos puertas, con un aspecto similar al de otros muchos en el mercado, y con una pequeña pantalla con la que controlar las temperaturas de la nevera y del congelador.

El gran secreto de este electrodoméstico es que ofrece zonas de temperatura personalizables y tecnología de frescura Ag+ que minimiza los olores e inhibe el crecimiento bacteriano para garantizar una conservación más duradera de los alimentos.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L es una nevera pensada para familias grandes o que suelen comprar importantes cantidades de alimentos, al ofrecer opciones flexibles de almacenamiento multizona, como un espacio convertible i Fresh con control de temperatura de -1°C a 5°C.

También viene con una zona optimizada para almacenar una gran variedad de alimentos frescos. El frigorífico, que tiene una capacidad de 502 litros, viene con zonas de temperatura de control individual y diferentes modos para adaptarse a los alimentos: Auto, Super Cool y Super Freeze.

El frigorífico Mijia Refrigerator Cross Door 502L de Xiaomi. Nacho Castañón Omicrono Múnich (Alemania)

Es decir, el frigorífico permite separar muy bien los alimentos. Una de las claves del Mijia Refrigerator Cross Door 502L es su doble compresor, que reduce muchísimo lo que es el sonido cuando está trabajando a máximo rendimiento y tiene una excelente eficiencia energética.

Xiaomi también ha apostado por una apertura de puerta de 90 º de manera interna hacia externa para permitir un acceso completo y ofrecer un habitáculo mucho más uniforme, pudiendo trabajar mejor las zonas. Incluso el congelador también dispone de diferentes cajones.

También dispone de WiFi y se puede conectar a la aplicación Xiaomi Home que avisa si la puerta no se ha cerrado o si esta permanece abierta más de dos minutos para reducir un posible desperdicio de alimentos; además de ajustar la temperatura de forma remota. Incluso es compatible con Alexa y el Asistente de Google.

Lavadora-secadora

El otro electrodoméstico Xiaomi que llegará pronto a España es la lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, que tiene un precio de 579 euros. Se trata de un dispositivo pensado para ofrecer una experiencia de lavado premium y de alta eficiencia energética, según dijo la firma.

La lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg de Xiaomi. Nacho Castañón Omicrono Múnich (Alemania)

La lavadora-secadora ofrece la principal ventaja de tener dos dispositivos en uno, presenta un diseño ultrafino de 570 milímetros de profundidad, un tambor extra grande de 525 mm y un motor Direct Drive de alto rendimiento con tecnología Power Wash situado en la parte trasera para una menor vibración.

Otro de los puntos destacables de esta lavadora-secadora es que dispone de un diseño sin correa, lo que le permite crear una fuerza centrífuga más potente, garantizando una limpieza más profunda y un funcionamiento casi sin ruido.

Respecto a lo que sería una lavadora convencional, este modelo viene con un compartimento de 9 kilogramos que permite cubrir necesidades bastante amplias a nivel familiar. Este electrodoméstico cuenta también con eficiencia energética clase A.

Asimismo, ha sido creada para ofrecer un lavado de prendas más limpio y suave, mientras que la doble auto dosificación (Dual Auto Dosing) garantiza que se utilice la cantidad óptima de detergente y suavizante.

La lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg de Xiaomi. Nacho Castañón Omicrono Múnich (Alemania)

La nueva lavadora-secadora puede lavar hasta 3 kilogramos de ropa en sólo 180 minutos y cuenta con tecnología Smart Infusion que usa un rociado de alta presión dentro del tambor para lograr una limpieza profunda en solo 36 minutos.

Según Xiaomi, esto implica un 39 % menos de tiempo de lavado, un 33 % menos de agua y un 40 % menos de consumo de energía. La lavadora dispone igualmente de un modo rápido que completa una carga llena en 12 minutos, ideal para ropa poco sucia o necesidades de última hora.

Para ofrecer una potente higiene de los tejidos, la Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg utiliza un lavado con vapor a alta temperatura para eliminar hasta el 99,99 % de las bacterias. Mientras que para revitalizar la ropa sin usar agua, tiene un modo refrescar

Este utiliza vapor para penetrar suavemente en las fibras y reducir las arrugas no deseadas. Los usuarios también pueden disfrutar de ropa más fresca y con fragancia sin usar suavizante, gracias al Lavado con Aromaterapia que añade líquido aromático al tambor.

La lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg de Xiaomi. Nacho Castañón Omicrono Múnich (Alemania)

En cuanto a la secadora, esta viene con modos inteligentes que aprovechan los sensores de alta precisión y la avanzada tecnología de flujo de aire 3D, permitiendo que el Control de Secado Inteligente supervise la humedad para lograr un secado óptimo.

También viene con un modo de secado suave que mantiene una temperatura baja y constante entre 55 °C y 65 °C que ayuda a minimizar el encogimiento y los daños. Asimismo, incluye rutinas de autolimpieza completas para el cajón del detergente y del tambor —limpia tanto la goma como el cristal—, y auto aclarado para reducir la acumulación de pelusas.

La lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg también se puede conectar a la aplicación Xiaomi Home para controlarla de una manera más inteligente e, incluso, trabajar en conjunto con otros dispositivos para que si estás viendo la tele, te salte una notificación cuando termine de lavar la ropa, por ejemplo.