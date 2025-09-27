Estas impresoras ahorran hasta un 95% de tinta: pueden durar 3 años sin cambiar nada y ya están disponibles en España

Ya sea en el trabajo o en el ámbito académico, hay muchas ocasiones en las que es necesario tener documentos impresos, no siempre vale con verlos en la tablet o en el ordenador.

Aunque siempre se puede recurrir a una copistería, a mucha gente le merece la pena contar con una impresora en casa por el gran uso que se le da.

Sin embargo, se trata de un dispositivo que hay que elegir con cuidado, puesto que, por ejemplo, no todas tienen escáner por las dos caras, y hay también diferentes modalidades en cuanto al uso de la tinta y su método de recarga.

Las impresoras de tinta son algunas de las más comunes, y los cartuchos de tinta son un tema que trae de cabeza a algunos de sus dueños.

Epson lanzó a principios de año la PaperLab A-8100, que es capaz de producir papel de forma sostenible utilizando hojas ya usadas, algo que puede ayudar a abaratar costes.

Ahora, acaba de renovar una gama de impresoras, las EcoTank, que precisamente buscan hacer que el empleo y la recarga de tinta sea mucho más eficiente y barata.

Se trata de su serie ET-2950, ET-3950 y ET-4950, que tienen depósitos recargables y que, de serie, llegan con tinta que puede durar hasta tres años, con miles de impresiones con un mínimo de recargas.

Modelos para el hogar y la oficina

Estas tres gamas de dispositivos van cada una dirigida a un espacio diferente. Cuentan con algunas características en común, como el soporte para WiFi doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz, por lo que se podrán conectar a cualquiera de las redes de casa.

Todas son compatibles con la app para el móvil de Epson, que permite imprimir documentos directamente desde el móvil o la tablet, incluso sin estar en casa, puesto que su bandeja tiene apertura automática.

Tienen una opción de ajuste semiautomático que hace más eficiente la impresión, e incluyen la opción de escaneado a doble cara.

La ET-2950, según comenta la compañía, está diseñada para las familias, que buscan una impresión de texto a bajo coste.

Depósito de papel de las Epson ET-3950 y ET-4950

Tiene una vida útil de alrededor de 50.000 páginas, y la tinta que incluye permite imprimir hasta 6.600 páginas en negro y 5.500 en color. Monta un pequeño panel LCD de 3,7 pulgadas.

Los modelos ET-3950 y ET-4950 están diseñados para oficina, y amplían sus capacidades, empezando por la pantalla, que crece hasta las 6,1 pulgadas, siendo táctil en estos últimos.

Su bandeja tiene una capacidad de hasta 250 hojas, y con su tinta, además de las 5.500 hojas que puede imprimir en color, el número asciende a 15.100 páginas en negro gracias a que tienen una botella de tinta adicional.

La vida útil de estas series también es superior, de alrededor de 100.000 impresiones. Ambas tienen una velocidad de impresión de 18 páginas en negro por minuto y 9 en color, por lo que se asegura bastante rapidez.

La serie Epson ET-2950 parte desde los 359,99 euros, mientras que las Epson ET-3950 suben hasta los 499,99 euros y las Epson ET-4950 hasta los 529,99 euros.