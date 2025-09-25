Tu próximo coche te lo venderá un robot: Omoda comienza el despliegue de su androide AiMOGA

La adopción de los robots humanoides está avanzando a un ritmo vertiginoso en España. La firma OMODA y JAECOO fue una de las pioneras en adoptar de forma generalizada estos dispositivos con el robot AiMOGA, que estaría presente en concesionarios de la empresa automovilística.

En un nuevo impulso hacia esta dirección, Omoda ha anunciado el lanzamiento de 220 unidades de AiMOGA de cara a su comercialización mundial. El siguiente paso tras un exitoso debut del robot en el Salón del automóvil de Indonesia.

Según Omoda, esta comercialización pudo realizarse tras la demostración de AiMOGA en el Kaikindo Indonesia International Auto Show 2025 en la zona de Yakarta, donde pudo mostrar sus capacidades de interacción con humanos.

El robot AiMOGA se comercializa

Omoda relata cómo esta demostración fue el punto de inflexión para el lanzamiento de las más de 200 unidades de AiMOGA que verán la luz en concesionarios de la compañía a nivel mundial.

En Yakarta, AiMOGA pudo interactuar con los clientes usando el idioma local y reconocerlos de forma proactiva. Llegó incluso a recomendar vehículos, confirmando así "su valor como asistente inteligente en entornos comerciales".

Robot AiMOGA en Indonesia. OMODA Omicrono

Una muestra de su potencial reside en su capacidad para abrir de forma autónoma las puertas de un coche, algo que según Omoda solo puede hacer el AiMOGA. De esta forma, Omoda ha dejado de considerar este robot un demostrador para ser un producto comercializable.

O más bien, una "herramienta lista para trabajar en escenarios reales". Entre sus principales virtudes nos encontramos sistemas avanzados de percepción multimodal y compatibilidad con modelos de lenguaje de gran escala.

En palabras de Omoda, el AiMOGA puede comprender solicitudes, reconocer personas, ejecutar interacciones físicas de forma totalmente autónoma y planificar movimientos antes de realizarlos.

Cuando el robot humanoide fue presentado, AiMOGA ya estaba siendo desplegado como asistente robótico en otros continentes, sirviendo como asistente personal para los clientes. Recordemos que el robot ha sido desarrollado en colaboración con JAECOO.

Integrantes de la conferencia, con Sophie Luy y Yafang Liang en el debate. OMODA y JAECOO Omicrono

AiMOGA representa una figura femenina, con una altura de 1,67 metros y con unas articulaciones capaces de realizar 41 movimientos independientes, 12 de ellos realizables en cada una de las manos del propio robot humanoide.

El robot, por otro lado, destaca por un sistema de visión con sensores LiDAR 3D y el ya mencionado sistema multimodal, que entre otras cosas permite a AiMOGA hablar 10 idiomas para interactuar con clientes de todo el mundo.

La idea es que AiMOGA pueda atender a los clientes en los concesionarios que OMODA y JAECOO tienen en territorios internacionales, sin que la barrera del idioma sea un impedimento para el robot. De hecho, también podrá realizar servicios más allá de la atención al público.

Esta capacidad de adaptación por parte del robot servirá para que el sistema se adapte a cada uno de los mercados europeos en los que estará desplegada. Queda por ver los resultados de esta curiosa integración, que sin duda dejará más de una estampa curiosa en el viejo continente.