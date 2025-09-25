Así es el Insta360 Wave, el altavoz con micrófonos idóneo para grabar reuniones y pódcasts mediante IA

Llevamos unos meses de continuos lanzamientos por parte de Insta360, una compañía que en España no ha dejado de innovar. GoPros con calidad 4K y dispositivos para grabar en 8K a 360 grados pueblan su catálogo. Lo vuelven a intentar, esta vez con un altavoz profesional con IA.

Hablamos del Insta360 Wave, un altavoz profesional con inteligencia artificial pensado para todo tipo de escenarios profesionales, que van desde la grabación de pódcasts hasta reuniones laborales y similares.

La idea detrás del Insta360 Wave es la de ofrecer un conjunto de altavoz con micrófono, que por si fuera poco permite el acople de una cámara para videollamadas. No solo eso; integra todo el potencial de la IA para transcribir reuniones y conversaciones.

Insta360 Wave: el altavoz todo en uno

El altavoz como tal está compuesto por una matriz de 8 micrófonos, que pueden captar el audio de la voz a una frecuencia máxima de 48 kHz en distancias de hasta 5 metros, lo cual es bastante si tenemos en cuenta el resto de modelos del mercado.

Le sigue una tecnología de reducción de ruido mediante inteligencia artificial, que elimina 300 tipos de sonido de fondo incluyendo ruidos urbanos, ruidos propios de entornos laborales (tecleos, clics...) y un largo etcétera.

Insta360 Wave Insta360

El objetivo del Insta360 Wave es la de priorizar la conversación por encima de todo, controlando automáticamente la ganancia de cada una de las voces y ofreciendo una cancelación de ruido acústico que resulta en voces sin picos, más naturales.

La reverberación o más bien el eco generado de los tonos huecos o lejanos también se elimina, de nuevo de la mano de la IA. Insta360 ha añadid al conjunto una tecnología full dúplex para mantener conversaciones bidireccionales.

Una de las claves de este altavoz está en su diseño. En su parte inferior disfruta de una pantalla táctil a color, que permite desactivar el micrófono, ajustar el volumen y gestionar las grabaciones.

Insta360 también ha otorgado soporte a este altavoz para integrar el Wave con la Insta360 Link 2 AI. Solo hay que montar la cámara encima del Wave para además de tener grabación de audio, también podamos hacer videollamadas. La cámara, por cierto, ofrece seguimiento de voz y autoenfoque entre oradores.

[EMBARGO] Insta360 Wave Insta360

El altavoz dispone de un sistema de formación de haces adaptable, con hasta cinco patrones de captación según la situación. En el caso del modo Omni, se graba todo en un rango de 360 grados, sin ir más lejos.

Los modos Cardioide y Supercardiodie capturan la zona frontal para reuniones y grabación de podcasts, siendo el segundo modo el más potente ya que suprime de forma drástica el ruido ambiental.

Por otro lado tenemos los modos Figura 8 que captura la parte delantera y trasera (para entrevistas, por ejemplo) y el modo estéreo, más amplio para grabaciones musicales o ASMR. Por ierto, el propio altavoz cuenta con 32 GB de almacenamiento interno.

La IA, de nuevo, tiene una presencia brutal en el Insta360 Wave. Sin ir más lejos, el altavoz presume de un método de pre-grabación mediante IA que graba los últimos 5 minutos antes de pulsar grabar.

Insta360 Wave Insta360

¿Y qué hay de la transcripción? El dispositivo integra toda una suite de funciones con transcripción en 99 idiomas e identificación de los oradores de las conversaciones, con un etiquetado de la huella vocal. Este conjunto se llama Insta360 Insight.

Insta360 Insight además realiza glosarios personalizados para cada lugar de trabajo y resúmenes inteligentes, desglosando todo lo hablado en listas de tareas pendientes evitando la necesidad de tomar notas.

El Insta360 Wave, de la mano de Insight, también ofrece preguntas y respuestas con IA dando la opción de usar Gemini y ChatGPT. Si se usa Insight, tendremos almacenamiento ilimitado en la nube, con copias de seguridad automáticas.

Un punto muy interesante del Wave es su conexión multidispositivo. Podremos conectar varios altavoces para cubrir más rango de grabación, dando soporte a equipos multitudinarios.

Insta360 Wave Insta360

Insta360 ha anunciado que los primeros compradores del altavoz podrán acceder a plan básico de InSight, con 300 minutos mensuales de transcripción, plantillas y almacenamiento. Es posible acceder a un plan Pro, por 20,99 euros al mes con mejores opciones.

Por último, destacar que el altavoz tiene una batería de 9.800 horas para otorgar 12 horas de funcionamiento con un tiempo de carga de 5 horas. Podremos conectar el Wave vía USB, Bluetooth o adaptador.

Precio y disponibilidad

El Insta360 Wave ya se puede comprar en España mediante la web y Amazon a un precio de 319 euros, usando si queremos otros distribuidores autorizados.