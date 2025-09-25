Apple se defiende ante la polémica de los arañazos en los iPhone 17 Pro: "Es un desgaste normal con el tiempo"

Hace días que los iPhone 17 y 17 Pro Max están disponibles en España, junto al ya famoso iPhone Air. Unos teléfonos que han causado sensación, pero que también han protagonizado una curiosa polémica en los últimos días: el Scratchgate.

Algunos usuarios, medios y canales de YouTube han explicado que el nuevo cuerpo de aluminio de los iPhone 17 Pro y Pro Max es propenso a arañazos, bautizando este suceso como el Scratchgate (un juego de palabras con el famoso caso Watergate y Scratch, arañazo en inglés).

Apple parece ser consciente de esta situación y por ello han explicado qué está ocurriendo en el medio 9to5Mac. Desde los de Cupertino aclaran que el problema no es tan grave, y que como mucho se podrían producir pequeñas abrasiones en estos dispositivos.

Apple se pronuncia sobre el Scratchgate

Todo comenzó con un artículo de Bloomberg el mismo día en el que se lanzaron los iPhone 17 en todo el mundo. Esa jornada, compradores de todo el mundo se apelotonaron en las tiendas de Apple, descubriendo que varios modelos de iPhone estaban arañados.

Los iPhone Air y los modelos en azul de los iPhone 17 Pro y Pro Max mostraron arañazos y problemas estéticos en sus cuerpos apenas horas después de haber sido mostrados en los expositores de las Apple Store.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Además, detallaron cómo los cargadores magnéticos MagSafe dejaban "una visible marca circular" en la parte trasera de los iPhone 17 Pro. A esto le sumamos un vídeo en el canal de JerryRigEverything que empeoró la situación.

En dicho vídeo, el youtuber puso a prueba los iPhone 17 Pro, y comprobó que los bordes elevados de la base de la cámara en la parte trasera se rayaban con facilidad, siendo particularmente susceptibles a los rayones.

Respecto a los problemas de los arañazos en las tiendas, Apple ha aclarado que estas imperfecciones se deben al desgaste sufrido de los soportes MagSafe usados en algunas tiendas para exponer los teléfonos.

Es decir, que los soportes usados ya contaban con problemas de desgaste. Además, Apple se defiende argumentando que esos arañazos no eran tales, sino marcas de material transferido del soporte al teléfono, que se puede retirar fácilmente limpiando el teléfono.

iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

Prueba de ello, dice Apple, es que los iPhone 16 fabricados en cristal y en titanio también están sufriendo estos problemas. Ya han prometido solucionar el problema, aunque sin aclarar cómo. Lo más seguro es que acaben reemplazando estos soportes.

¿Y qué hay del borde de la cámara de los iPhone 17 Pro? Apple también ha hablado de ello. En este caso, explican que estos bordes tienen propiedades similares a los bordes de los chasis de aluminio anodizados ya presentes en otros productos.

Desde la empresa aseguran que estos bordes cuentan con una muy buena durabilidad y que son sometidos a pruebas de ingeniería para comprobar su dureza. Aún con todo, los bordes pueden ser propensos a recibir pequeñas imperfecciones con el tiempo.