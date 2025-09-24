Xiaomi asalta el mercado de los electrodomésticos en España: así son su frigorífico y lavadora que llegan con precio rompedor

Xiaomi es una marca extremadamente polivalente. No ha ocultado sus visos de traer su catálogo de electrodomésticos en España, con personalidades de la firma dejando claras sus intenciones de traer sus mejores productos a Europa. Y ya han comenzado.

La empresa china ha anunciado en un evento en Alemania el lanzamiento de una oleada completa de electrodomésticos y productos varios a nivel global, además de su esperada familia Xiaomi 15T. trayendo a los mercados mundiales algunos de los dispositivos hasta ahora reservados a China.

No faltan ejemplos: frigoríficos, lavadoras-secadoras, aires acondicionados e incluso cámaras de vigilancia basadas en inteligencia artificial son algunos de ellos. Una apuesta total al futuro del hogar inteligente por parte de Xiaomi.

Nuevos electrodomésticos de Xiaomi

Por la parte de electrodomésticos de Xiaomi nos encontramos con varias novedades en el horizonte, como el nuevo Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L. Una nevera de dos puertas pensada para familias que compran alimentos en abundancia y que costará 849 euros.

La clave del diseño de esta nevera está en su sistema de almacenamiento multizona, con opciones como la zona i Fresh, convertible y con un control de temperatura de -1 a 5 grados centígrados. Además, integra un grandísimo espacio de almacenamiento, de 502 litros nada menos.

Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L Xiaomi

Dentro de estos 502 litros de espacio vemos zonas de temperatura con control individual que además están aderezadas por modos especializados de refrigeración. Entre ellos se encuentran los modos Auto, Super Freeze y Super Cool.

Por si fuera poco, el Mijia Refrigerator Cross Door 502L dispone de la tecnología Ag⁺², que ayuda a minimizar los olores resultantes de ciertos alimentos almacenados e inhibe el posible crecimiento de bacterias en ellos.

A nivel físico, el refrigerador dispone de una apertura de puerta de 90 grados, con acceso completo al interior incluso si la nevera está instalada junto a una pared. Le sigue una conveniente tecnología Dual Inverter manteniendo el ruido a raya.

Por supuesto, este es un dispositivo conectado con la app Xiaomi Home, que entre otras cosas permite que los usuarios reciban notificaciones si por ejemplo la puerta está abierta más de dos minutos o ajustar la temperatura desde el móvil.

Lavadora Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg Xiaomi

Junto al refrigerador, Xiaomi ha presentado su lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9KG, que como su nombre indica, cuenta con una capacidad total de 9 kilos pese a su diseño ultrafino y que llega al mercado por 579 euros.

Integra un tambor de 525 milímetros y un motor Direct Drive de alto rendimiento, con la tecnología Power Wash que garantiza el funcionamiento de un diseño sin correa tremendamente ingenioso.

Según Xiaomi, dicho diseño crea una fuerza centrífuga más potente y afianza una limpieza todavía más profunda, sin que el ruido se vea incrementado por el camino. En cuanto a energía, la lavadora presenta un ahorro de un 25% sobre el estándar clase A de la Unión Europea.

Y no solo ahorra en energía, sino también en lavado, ya que la lavadora-secadora de Xiaomi integra doble auto dosificación que ajusta la cantidad de detergente y suavizante de forma dinámica.

Lavadora Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg Xiaomi

En palabras de la compañía china, la lavadora puede dejar listos hasta 3 kilos de ropa en apenas 180 minutos, justo en tres horas, valiéndose de la tecnología Smart Infusion para rociar los productos mediante alta presión en el tambor.

Esto resulta en un tiempo de lavado un 39% menor y en un gasto energético y de agua sustancialmente más liviano (33% en el caso del agua y 40% en el consumo de energía). Y sí, tiene modos de lavado rápido para completar cargas en apenas 12 minutos.

Además de limpiar, la lavadora-secadora de Xiaomi desinfecta el 99,99% de las bacterias de la ropa gracias al uso del vapor que penetra en las fibras y reduce las arrugas. De esta forma, conseguimos ropa con más fragancia y más fresca.

Hasta podemos prescindir del suavizante con el modo Aromaterapia, que añade un líquido aromático al tambor. Xiaomi no ha dejado pasar la oportunidad de dotar a este dispositivo de funciones inteligentes harto interesantes.

Lavadora Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg Xiaomi

Sin ir más lejos, dispone de un modo de secado inteligente que aprovecha sensores de alta precisión y el flujo de aire en 3D para supervisar la humedad de la ropa, controlando el secado sin que el usuario tenga que hacer nada.

Una de sus mejores funciones reside en las rutinas de autolimpieza de la lavadora, que limpian de forma integral el cajón del detergente y evitan la acumulación de pelusas. También autolimpia su tambor con agua muy caliente para eliminar las bacterias.

En el sector de grandes electrodomésticos, Xiaomi finaliza con su nueva serie de aires acondicionados, Mijia Air Conditioner Pro Eco Series que se centran en la eficiencia energética. Estos aires ya se pueden comprar oficialmente en España desde hace unos meses.

Gadgets para el hogar informatizado

Xiaomi no se ha centrado únicamente en el propio sector de los electrodomésticos y por ende ha aprovechado su evento para lanzar otra oleada más de productos, esta vez enfocados en la domótica del hogar.

El mayor exponente es la Xiaomi Smart Camera C701, de nuevo, un dispositivo cuyo nombre nos lo deja todo claro: una cámara de videovigilancia con grabación en 4K y con el poder de la inteligencia artificial.

La cámara consta de un único sensor de 8 megapíxeles, conjuntado con una lente óptica de 6 elementos que soporta HDR y un rango de grabación en visión infrarroja hasta 10 metros. También equipa métodos de detección por IA.

En este sentido, la C701 puede rastrear mascotas, bebés y personas, y se encarga de enviar alertas al usuario a través del móvil. Por ejemplo, si el niño llora, el padre recibe una notificación para que lo atienda.

Esta función de detección por IA puede identificar movimientos y contornos, y reconocer actividades inusuales, lo que reduce drásticamente las falsas alarmas. La lente integra, por otro lado, una protección física para tapar la imagen sin problema alguno.

Visión nocturna de la cámara Xiaomi

Otras ventajas de la C701 incluyen control por voz mediante asistentes de Google y Amazon y audio bidireccional con micrófonos que además cancelan el ruido. No falta una agradecida conectividad Wi-Fi 6 de doble banda para transmitir vídeo en tiempo real, así como soporte para tarjetas microSD.

Televisores y robots aspiradores

El punto y final a esta espectacular presentación lo otorgan dos renovaciones el dos de los sectores más populares dentro del catálogo de Xiaomi: el de los televisores y el de los robots aspiradores, ya famosos entre los usuarios.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Xiaomi

Ya se han presentado las Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, una serie de televisores de 55, 65 y 75 pulgadas con tecnología QD-Mini LED que disponen de HDR10+, Dolby Vision y el motor Xiaomi Visual Engine para mejorar la claridad con tecnología de baja reflexión.

Todos los modelos equipan resolución 4K, altavoces duales con Dolby Atmos y sintonización Harman AudioEFX. Estos televisores además sorprenden con una tasa de refresco de 144, que puede aumentar hasta los 288 Hz mientras jugamos.

Además del modo Filmmaker, los televisores TV S Pro Mini LED 2026 disfrutan de WiFi 6, AirPlay y sistema Google TV incorporado. Este último es el mejor añadido, dada la versatilidad y rendimiento que ofrece este sistema operativo.

Por último, y no menos importante, hemos de destacar el lanzamiento de los Xiaomi Robot Vacuum 5 y 5 Pro, los dos nuevos modelos de 'roomba' que la empresa china ha dado a conocer en este evento multitudinario.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro Xiaomi

Robots de limpieza que en su versión más potente ofrecen una potencia de succión de 20.000 Pa para aspirar residuos de gran tamaño y el radar retráctil dToF. Con él, el robot puede pasar por debajo de muebles muy bajos, recorriendo espacios de 9,5 centímetros de altura.

La inteligencia artificial también está muy presente para reconocer la suciedad y evitar obstáculos, sirviéndose de un sistema de triple cámara integrado en el cuerpo. Dicho sistema, dice Xiaomi, favorece estrategias de limpieza en tiempo real y ayuda al robot a navegar por la casa de forma más inteligente.

La joya de la corona está en su base mejorada, con lavado de mopas con agua caliente a 80 grados y un modo inteligente con temperatura del agua programada y ciclos de relavado automáticos, activados por sensores de suciedad.

Así, Xiaomi se asegura de que tengamos mopas más limpias sin tanto mantenimiento. La versión más modesta mantiene la succión de 20.000 Pa y el radar ToF, pasando esta vez a un sistema de luz S-Cross.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Xiaomi

La base en esta edición estándar admite temperaturas de agua personalizables, bandejas autolimpiables y secado con aire caliente de dos horas. Por el resto, comparte casi las mismas funciones con su hermano mayor.

Entre estas funciones nos encontramos baterías de 5.200 mAh con hasta 140 minutos de autonomía, un brazo de mopa con doble extensión y un cepillo lateral para conseguir abarcar todas las esquinas.

Los dos modelos disfrutan de una compatibilidad total con Xiaomi Home, que habilita una compatibilidad con Alexa y Google Assistant para usar los robots mediante comandos de voz.

Precio y disponibilidad

Por el momento, Xiaomi ha confirmado el precio y la disponibilidad de algunos de los productos mencionados en su evento. Estos son los dispositivos ya disponibles en la web de Xiaomi con sus respectivos precios: