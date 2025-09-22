El MacBook Pro con pantalla táctil parece más real que nunca: el rumor que acerca la oficialidad del producto

Los iPhone 17 no son ni mucho menos lo último que tiene que decir Apple en España. En el horizonte podemos ver MacBooks baratos, con procesadores de iPhone y MacBooks Pro con pantallas OLED. Eso sí, con pantallas táctiles, además.

Hace escasos días que saltó el rumor de la mano de algunos de los mejores analistas de la industria. Por primera vez, Apple incorporaría pantallas táctiles a los MacBook Pro, difuminando la línea entre los Mac y los iPad definitivamente.

Mark Gurman, periodista especializado en Apple con un gran historial de aciertos en su haber, confirmó recientemente que los próximos MacBook Pro del 2026 finalmente integrarían estos paneles táctiles como gran argumento de venta.

Los MacBook Pro con pantallas OLED llegarán

En un primer momento, fue Ming-Chi Kuo, analista de cadenas de suministro el que deslizó la noticia. Gurman citó el mensaje de Kuo y además de aclarar que era real, explicó que él ya había adelantado la noticia en 2023.

El experto de Bloomberg en su última newsletter ha insistido en esta idea, y ha 'confirmado' que efectivamente, tendremos portátiles de Apple totalmente táctiles por primera vez.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

En palabras de Gurman, Apple habría pospuesto varias veces el lanzamiento de estos portátiles, de finales de 2025 a finales de 2026. También existe la posibilidad de que esta fecha se traslade a principios de 2027.

Pero, ¿por qué Apple de repente desea estas pantallas? Gurman detalla cómo los iPad estarían teniendo ventas algo menores a lo habitual, un hecho que se estaría achacando a la cada vez mayor preferencia de los consumidores por superficies e interfaces táctiles.

Esta tendencia se está trasladando a los portátiles, especialmente a los enfocados al trabajo. El número de usuarios que está adoptando en su experiencia de uso las pantallas táctiles va en aumento, y Apple lo sabe.

De esta forma, la misma Apple que se ha negado históricamente a incluir pantallas táctiles en sus portátiles, cedería a la presión de una realidad más y más ligada a la experiencia táctil. La presión de unir gradualmente ambas líneas de productos.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

No es algo raro, teniendo en cuenta que la amplia mayoría de portátiles Windows con pantallas táctiles son considerados 'ultrabooks', es decir, portátiles enteramente dedicados a tareas de productividad, entornos laborales y creación de contenido.

Campos en los que justo los MacBook brillan con más fuerza. La duda es si veremos esta nueva renovación junto a los nuevos M5 (que presumiblemente se podrán ver en los iPad Pro de 2025) o si por el contrario, habrá que esperar a los M6.