El iPhone Air anticipa el plegable de Apple: expertos descubren su gran dureza y fácil reparación interna

Cuando Apple presentó los iPhone 17, iPhone 17 Pro (con su nuevo chasis de aluminio) y el iPhone Air, los usuarios en España se preguntaron si el móvil más fino de la marca podría con las pruebas de resistencia. Y así ha sido.

El dispositivo ultradelgado de la compañía californiana ha sido puesto a prueba, y de qué manera. Periodistas y medios de todo tipo han intentado doblarlo, sin éxito. El youtuber JerryRigEverything ha conseguido doblarlo, sí, pero usando fuerzas extremas.

Así, el mismo creador de contenido, acostumbrado a destrozar móviles enteros casi con sus manos desnudas en ocasiones, ha quedado gratamente sorprendido por ello. Un anticipo de la absoluta resistencia de la que presumirá el futuro iPhone plegable.

El iPhone Air lo resiste todo

A diferencia de los iPhone 17 Pro que cuentan con un chasis de aluminio, el iPhone 17 Air incluye una estructura de aluminio, más resistente y flexible que el material antes mencionado. Apple aseguró que era el iPhone más resistente jamás hecho.

JerryRigEverything es un canal que pone a prueba los nuevos dispositivos del mercado, sometiendo estos productos a pruebas de todo tipo; rayones en pantalla, en el cuerpo del propio dispositivo... incluso quema sus pantallas.

iPhone Air y su prueba de dureza.

En todas sus pruebas incluye el llamado bend test o prueba de doblado. Es la más importante, ya que de normal, no deberíamos ser capaces de doblar un producto solo con la fuerza de nuestras manos.

El dueño del canal, llamado Zack, es abiertamente crítico con Apple y por ello él en el vídeo deja claro cómo cree que el iPhone Air no sobrevivirá a este bend test. No solo lo aguanta, sino que no sufre daño alguno por ello.

Llega a un punto en el que ni siquiera consigue dejarlo doblado; el titanio vuelve al iPhone Air a su estado anterior en todo momento. Solo logra doblarlo un poco, causando que el iPhone vuelva a estar recto tras cada intento.

"Gracias a ese marco de titanio, el móvil vuelve al estado que tenía cuando salió de su caja minutos antes", dice Zack. "Como si hubiera sido forjado en una estrella moribunda o en los fuegos del Monte del Destino", asegura el creador con sorna.

iPhone Air doblado. JerryRigEverything YouTube

Tras ver su orgullo herido, el iPhone Air consigue superar con creces la prueba de durabilidad. La clave llega con la prueba que efectivamente acaba destrozando el iPhone Air, que por supuesto se sale completamente de lo normal.

Usando una grúa mecánica de un taller, Zack aplica una fuerza desmedida justo en la parte central del teléfono, aplicando cientos de libras justo en el centro. Lo más llamativo es que incluso aplicando esta fuerza, el iPhone sobrevive hasta el final.

Aplicando 90 kilos de fuerza, la pantalla sigue activa pese a que el dispositivo está totalmente doblado en el centro. Finalmente y con 97 kilos de fuerza (215 libras), el iPhone Air acaba totalmente partido y con la pantalla fracturada.

Eso sí, con la parte trasera de cristal sin agrietar y con la pantalla encendida y funcional. Por si fuera poco, el mismo Zack detalla que este tipo de experimento está alejadísimo de la realidad, ya que de normal, un golpe con tanta fuerza aplicaría presión en todo el dispositivo.

Dispositivo usado para doblar el Air. JerryRigEverything YouTube

Es decir, que si el iPhone Air se ha partido, es porque se ha aplicado una presión absolutamente desmedida en un punto concreto del teléfono. Para destrozarlo, sería necesario aplicar esta fuerza de forma consistente en una masa mucho mayor.

El iPhone Fold se beneficiará de ello

Junto a esta idea tenemos otra: la de un iPhone Fold o iPhone plegable que se verá directamente beneficiado de esta situación. En su última newsletter, el experto de Bloomberg Mark Gurman ha explicado cómo será este teléfono.

"Sobre cómo lucirá el iPhone plegable, me han asegurado que los usuarios deberían imaginar dos iPhone Air de titanio unidos lado a lado". Básicamente, el iPhone Fold consistirá en dos modelos ultradelgados pegados por una única pantalla.

Esto resultará en un logro de diseño sin precedentes, consiguiendo un iPhone plegable ultradelgado y ultrafino, con la misma filosofía de diseño que los Galaxy Z Fold 7. De nuevo, con la resistencia aplicada de los Air a este mismo chasis.

Concepto artístico de un iPhone plegable. MacRumors Omicrono

Obviamente la idea de meter una estructura plegable podría suponer incluir un punto de debilidad a este dispositivo, ya que aplicar fuerza justo en la bisagra de unión podría acabar partiéndolo. Pero de nuevo, este no es ni mucho menos un caso de uso real.

A esto debemos sumarle la agradecida estructura interna del iPhone Air, que según exponen desde iFixit, es limpio y fácilmente accesible. Así, la empresa dota a este teléfono un grado de reparabilidad con nota, de 7 sobre 10.