Adiós al Rolex Submariner: Seiko afianza su colección 'vintage' con nuevos relojes elegantes y esferas profundas

Los entresijos relacionados con los fabricantes de relojes de lujo siguen trayendo cola en España. Seiko, una de las más conocidas del sector, sigue presentando novedades en el sector del buceo, la moda deportiva y mucho más.

En este afán por lanzar todo tipo de novedades al mercado, Seiko ha dado a conocer las nuevas esferas para su gama Sport SNXS, con tres piezas bien diferenciadas en acabados. Entre ellos vemos un color azul marino, un verde botella y un dorado.

La compañía nipona ha presentado estas nuevas referencias englobadas en la gama 5 Sports SNXS, una colección con una marcada estética vintage.

Los relojes de Seiko se reinventan

Los Seiko 5 Sports, cuyos modelos ofrecen una propuesta juvenil y contemporánea, nació en los años sesenta para posicionarse en el sector de la relojería automática de cara a los más jóvenes.

Las nuevas referencias de SNXS, dice Seiko, pretenden reflejar una suerte de personalidades. El azul es un estilo clásico y atemporal, pensado para los usuarios más elegantes y discretos.

Esfera de Seiko. Seiko Omicrono

El verde botella es la opción sofisticada, que aporta un tono profundo con carácter y aire diferenciador. El modelo dorado pasa a representar el ya clásico lujo marca de la casa, con una experiencia "refinada y lujosa".

Pese a sus diferencias, las esferas disponen de acabados brillantes, idóneos para afianzar la intensidad de cada uno de los colores que añaden una mayor sensación de profundidad a las piezas de la serie.

La caja de los relojes Seiko que reciben dichas esferas disfrutan de detalles dorados, con la inscripción Automatic directamente aplicada y el logotipo de Seiko 5 Sports. Y no son sus únicas virtudes.

Las manecillas, a su vez, están recubiertas en Lumibrite en tono beige, que asegura la máxima legibilidad incluso cuando la luz no está presente en la escena. El calendario situado a las tres horas también está enmarcado en dorado.

Esfera de Seiko en verde. Seiko Omicrono

En todos los casos, los relojes de Seiko de esta línea disfrutan de una caja de acero inoxidable de 37,4 milímetros junto a un cristal curvado Hardlex, que por si fuera poco presume de una mayor resistencia a los golpes.

Ya en el interior disponemos del calibre 4R46 con capacidad de carga manual, segundero con parada y una reserva de marcha de hasta 41 horas. El brazalete está terminado en acero inoxidable de tres eslabones.

Los nuevos relojes de Seiko con estas tres esferas estarán disponibles en octubre de este mismo año, con precios que comenzarán en los 440 euros para estas nuevas variantes de la empresa japonesa.