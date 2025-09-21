Adiós al gimnasio: este invento te permite acceder a 5.000 entrenamientos en casa con el poder de la IA de tu lado

La revolución de la era digital en España ha llevado a que muchos eviten el gimnasio en pos de optar por gadgets tecnológicos. Y no faltan formas, con inventos para hacer ejercicio en casa que incluyen combas inteligentes sin cuerdas.

Tanto en Estados Unidos como en otras zonas del mundo se han popularizado enormemente las llamadas máquinas de remo, que como su nombre indica, son dispositivos que imitan el movimiento de remar, fortaleciendo la fuerza y la resistencia cardiovascular.

La compañía Hydrow ha lanzado un nuevo modelo de última generación llamado Arc Rower, que además de tener una práctica pantalla de 24 pulgadas incluye la potencia de la inteligencia artificial para monitorear nuestros entrenamientos.

Una máquina de remo... ¿con IA?

El centro de la experiencia se sitúa en la pantalla táctil en HD de 24 pulgadas, que se sitúa en el frontal de la máquina para que siempre la veamos incluso cuando estamos en el extremo más opuesto de ella a la hora de remar.

La máquina, que pesa 66 kilos, incluye un sistema de resistencia electromagnética protegido con un marco de aluminio que además está patentado, con un sistema de arrastre que proporciona una sensación más realista en el acto de remar.

Hydrow Arc Rower. Hydrow Omicrono

Le siguen unos soportes y manillares ergonómicos junto a un sillín deslizable que nos ayuda a posicionarnos de forma más extensa cuando estiramos los brazos en la posición de mayor resistencia para el cuerpo.

La pantalla, que además de ser articulable y tener Bluetooth nos muestra 5.000 entrenamientos a demanda (con pilates, yoga y remo entre muchos otros) incluye la tecnología de IA HydroMetrics.

Este sistema monitoriza la precisión, potencia y resistencia de los movimientos realizados, y nos devuelve un resumen pormenorizado de rendimiento general, ofreciendo además recomendaciones especializadas para cada usuario.

Ludifica todo el procedimiento en un sistema de puntuaciones que se registra en una tabla para motivar al deportista. Incluso propondrá recomendaciones y rutinas de entrenamiento personalizadas para fortalecer los puntos más débiles.

Hydrow Arc Rower. Hydrow Omicrono

La pantalla dispone además de un altavoz para escuchar música o recomendaciones basadas en voz que se conjuntan con estímulos visuales referenciando al tipo de entrenamiento que el usuario está realizando en ese momento.

Todo en la máquina está pensado. El sistema del sillín está mejorado para evitar ruidos innecesarios en el entrenamiento, y su sistema vertical permite guardar la máquina fácilmente en cualquier punto de la casa.

El problema es que como otros tantos dispositivos, el Hydrow Arc Rower no es barato y encima pide una suscripción. Se vende en Estados Unidos por 1980 euros (2.295 dólares) y requiere un coste adicional de 37 euros mensuales (44 dólares).