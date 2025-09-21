La bicicleta eléctrica que desafía los límites de la tecnología: con motor de 1.000 W y una batería con autonomía para 260 km

Las bicicletas eléctricas prosiguen su avance en el mercado, con aproximadamente 195.000 unidades vendidas en 2024 en nuestro país, según las últimas cifras disponibles de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE).

De hecho, cada vez más marcas no relacionadas con el sector están apostando por nuevos modelos que desafían los límites de la tecnología. Compañías chinas como Xiaomi o DJI están desplegando sus soluciones con una gran acogida en el mercado; Navee, hasta ahora centrada en patinetes eléctricos de alta gama, quiere hacer lo propio con SP01, una ambiciosa e-bike para adelantar a la competencia.

La marca ha aprovechado el marco de la feria IFA; celebrada en Berlín a principios de septiembre, para presentar un modelo urbano que puede convertirse en una referencia de cara a los próximos años gracias a componentes como un motor de 1.000 W o una batería capaz de ofrecer una autonomía de 240 km.

¿Bicicleta o ciclomotor?

La SP01 mostrada en IFA es la constatación de que cada vez son más difusas las líneas que separan algunos modelos de bicicletas eléctricas de los clásicos ciclomotores, gracias a desarrollos tecnológicos que amplían las posibilidades que ofrecen estos vehículos.

De hecho, el ser tan potente puede suponer más de un problema para el SP01 en el mercado europeo, donde en países como España los modelos que superan los 250 W de potencia nominal y una velocidad de asistencia de 25 km/h no son consideradas bicicletas y sí ciclomotores. Eso implica trámites adicionales para los usuarios y un mayor desembolso inicial para poder usarla con todo su poderío intacto.

La e-bike SP01 en IFA Navee Omicrono

De momento faltan por confirmar algunos detalles sobre piezas clave como el propio motor, del que todavía no se sabe el fabricante. Según este primer vistazo tendrá 1.000 W y un par de 160 Nm, cifras que sitúan la SP01 entre los modelos más potentes del mercado. Está situado en el eje del pedalier y permite alcanzar los 45 km/h en diversas condiciones, no solo en llano o en descensos.

La otra pieza clave de la SP01, además de un cuadro de aleación de aluminio 6061, es la batería desmontable de 1.440 Wh, situada en el tubo inferior y capaz de proporcionar hasta 260 km de autonomía, una cifra que permite largos desplazamientos o varios días de uso sin necesidad de recargarla.

Eso sí, conviene tener en cuenta que ese dato se relaciona con el uso del motor eléctrico en el nivel más bajo de asistencia y en condiciones favorables. Pese a su gran tamaño, el tiempo para cargar la batería al 100% tampoco es excesivo, unas 4 horas.

El diseño de la bicicleta es idóneo para entornos urbanos, pero algunas de sus características también la hacen muy versátil, compatible con rutas de cicloturismo y hasta entornos de montaña.

La horquilla de suspensión Suntour, un portaequipajes trasero y unos neumáticos Schwalbe Super Moto-X, con protección antipinchazos de 3 mm, refuerzan esa posibilidad, para acercar la SP01 a las eMTB más todoterreno.

Desde Navee han apostado por componentes de primera línea y por eso la bici cuenta con transmisión y cambio de 11 velocidades a cargo de Shimano, frenos de disco hidráulicos Magura de cuatro pistones, manillar plano de aleación y sillín Selle Royal.

Entre las especificaciones, la marca también ha confirmado la presencia en el cuadro de una pantalla TFT y de un innovador sistema de aviso de colisión por radar. El faro delantero Spanninga Axendo cuenta con una distancia de visibilidad sorprendente tanto desde el frente como desde los laterales, para que los conductores puedan divisar la presencia de la bicicleta de forma clara y a una distancia prudente.

Para desplegar toda esa potencia y a pesar de su cuadro de aleación de aluminio, el precio que hay que pagar es el peso, que se va a los 35 kg. En cuanto al PVP oficial de momento se desconoce, y Navee tampoco ha confirmado la fecha en la que estará disponible la e-bike para su reserva o compra desde España.

Autonomía de récord

Los 260 km que promete Navee es una distancia enorme, pero no es la máxima de los modelos actualmente disponibles en el mercado. Ese 'título' se lo lleva la Fiido Titan, una robusta bicicleta eléctrica diseñada para largas distancias y todo tipo de terrenos que llega a los 400 km gracias a un sistema que permite integrar hasta tres baterías de 696 Wh cada una.

Esta opción versátil tanto para la ciudad como para rutas de aventura, que Fiido presenta como un “SUV de dos ruedas”, equipa un potente motor de 750 W con un par de 70 Nm, garantizando la fuerza necesaria para superar cualquier pendiente.

La e-bike Fiido Titan Fiido Omicrono

Eso también le permite ofrecer una capacidad de carga de hasta 200 kg, lo que la hace especialmente atractiva para el transporte de paquetería.

La bicicleta se completa con frenos de disco hidráulicos de cuatro pistones y una horquilla de suspensión delantera. Lo que más llama la atención, sin embargo, son sus neumáticos de 26x4.0 pulgadas, que aseguran estabilidad y agarre en terrenos irregulares. El precio inicial para el modelo con una batería, que puede servir como referencia para la SP01 de Navee, es de 1.699 euros, y cada batería adicional tiene un precio de venta oficial de 349 euros.