Lo nuevo de Polaroid son cámaras instantáneas ultra personalizadas para jóvenes amantes de lo diferente

Puede parecer una broma, pero en pleno 2025, la fotografía de película y las cámaras instantáneas están de moda. En España de hecho hay opciones desde Leica hasta Fujifilm, pasando incluso por Polaroid. Ahora, la empresa ha renovado uno de sus modelos.

Quizás recuerdes las Polaroid Now y Now+ Generation 3, las cámaras instantáneas de Polaroid que incluían conexión Bluetooth para darle una nueva vida al analógico. La firma ha lanzado la llamada Thrasher Edition.

Una nueva modalidad que disfruta de enfoque automático de dos lentes, con un acabado de hidroinmersión que hace a esta cámara única, dejando una estética rebelde sobre el cuerpo del dispositivo.

La nueva Now Gen 3 ahora tiene un nuevo acabado

Thrasher hace alusión a la famosísima revista mensual de skateboarding norteamericana, que además de incluir opiniones, entrevistas y artículos de todo tipo, otorga el galardón coloquial a Skater of the Year (el skater del año).

La idea detrás de esta cámara es la de recubrir el chasis de la Now Generation 3 en una solución de hidrogel que aplica todos estos estilos sobre el plástico del cuerpo. Dado que nunca hay dos impresiones iguales, la hidroimpresión es única.

Además de tener USB-C y compatibilidad con la película i-Type de Polaroid, la Now Generation 3 disfruta de un enfoque automático de dos lentes, ayudando a tener según Polaroid el doble de claridad en la fotografía.

El chasis es exactamente el mismo; se combina la estética clásica de las Polaroid antiguas con las formas de hoy en día. La cámara de hecho está fabricada con un 40% de plásticos reciclados.

No falta un sensor mejorado, con un medidor de luz muy superior al de la generación pasada para tener unas fotos mejor expuestas. Se sigue manteniendo el formato cuadrado de las fotografías, en disposición 79 x 79 milímetros.

Al compartir mismas características con la generación anterior, la Now Generation 3 Thrasher Edition dispone de la misma conectividad Bluetooth para conectarla a nuestro móvil y el sistema de disparo remoto mediante smartphone.

Le siguen los filtros de lente con cinco opciones de color y una nueva edición de i-Type Film con Thrasher como principal protagonista. También es posible escanear las fotografías tomadas con la cámara y compartirlas en redes sociales.

La Polaroid Now Generation 3 Thrasher Edition se puede comprar en España, a un precio ligeramente superior al que pudimos ver con el modelo original, a un precio de 169 euros en la tienda de la firma.