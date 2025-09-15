Llegan los primeros rumores del iPhone 18: así va a cambiar la 'Dynamic Island', aunque seguirá sin ocultarse

Cuando el pasado 9 de septiembre se presentaron los iPhone Air, iPhone 17, AirPods Pro 3 y los nuevos Apple Watch que llegarán a España, nos sorprendimos al ver que efectivamente, casi todos los rumores y habladurías de estos teléfonos se habían cumplido.

Parece que le toca el turno a los futuros iPhone 18, que ya han comenzado a sufrir las mismas filtraciones incluso antes de que sus predecesores hayan salido a la venta en nuestro país. La clave ahora está en la Dynamic Island.

Según relata uno de los filtradores más prolíficos en los momentos de los iPhone 17, los iPhone 18 presentarán una Dynamic Island más reducida, gracias a la miniaturización de los componentes del Face ID.

Los iPhone 18 tendrán un mejor diseño

Los iPhone 17 han resultado ser toda una sorpresa. En lugar de ser continuistas, los iPhone de todas las gamas han recibido mejoras sustanciales, incluyendo unos iPhone 17 estándar que han recibido directamente las pantallas de los iPhone 16 Pro.

Esto ha llevado a que incluso el modelo base tenga unos bordes de pantalla ínfimos, y que el resto de modelos disfruten de un tamaño de panel mayor. Parece que Apple seguirá en esta línea de innovación en sus futuros modelos.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo Omicrono

Instant Digital, que tiene un historial con aciertos y con fallos en el pasado, ha asegurado que los iPhone 18 tendrán una Dynamic Island más estrecha. Eso sí, no se situará bajo la pantalla, tal y como se había hablado antes.

Rumores pasados han explicado que la Dynamic Island de los iPhone del 2026 estaría situada bajo la pantalla, al igual que sus cámaras, siguiendo la tendencia que inició Samsung con sus plegables hace ya años.

Si Instant Digital está en lo cierto, Apple podría haber descartado la idea de incluir estas cámaras bajo la pantalla por razones desconocidas. El motivo más plausible implicaría el bajón de calidad que sufren estos sensores en estas situaciones.

Si bien es cierto que poner las cámaras bajo el panel elimina el corte en la pantalla, la calidad de las mismas se resiente mucho, hasta el punto de tener que usar funciones de procesamiento para mejorar el detalle faltante.

Lo más llamativo, dice el leaker, es que estas Dynamic Island serán "una tableta un poco más estrecha". No solo eso; no tendrá una única cámara, y tampoco tendrá elementos bajo la pantalla de ningún tipo, expone en Weibo.

La duda recae sobre todo en los plegables de Apple, ya que estos usarán paneles especiales OLED provenientes de Samsung. No sería raro que en este sentido, Apple también adoptara la idea del Face ID bajo la pantalla con estos foldables.