Amazon anuncia su evento anual de septiembre: podría lanzar nuevos altavoces Echo y un nuevo Kindle

Ya es oficial: Amazon ha anunciado su nuevo evento anual de hardware para otoño, lanzando una invitación a medios tecnológicos con una llamativa instantánea. En este evento podremos ver dispositivos Echo y más importante aún, nuevos Kindle.

El evento adjudica un breve mensaje con una imagen que emula cuatro cuadrados que forman el característico halo azul de Amazon Echo. En varios, vemos lo que podrían ser los nuevos colores y acabados de estos Echo.

Junto a ellos, vemos el azul del mar (sinónimo de un azul marino muy factible) y sobre todo una imagen de un libro electrónico a color, que oculta un breve mensaje y que aludiría a un hipotético Kindle Scribe para este mismo año.

Nuevo evento de Amazon

Este evento volverá a estar englobado bajo el mando de Panos Panay, el carismático directivo que abandonó Microsoft para hacerse cargo de la división de Dispositivos y Servicios de Amazon en 2023, explica The Verge.

Si nos fijamos en la imagen que acompaña a la invitación, vemos indicios de nuevos Echo obviamente ocultos por parte de Amazon. El azul del mar incide directamente en un nuevo color, aunque no se sabe qué dispositivo lo recibirá.

Nuevos Amazon Kindle de izq. a drch.: Kindle Colorsoft, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe y básico Amazon Omicrono

Ya en octubre del año pasado, Amazon presentó una renovada familia de Kindle, añadiendo a la línea su primer Kindle a color, renovando totalmente sus e-books a un mes del por aquel entonces Black Friday.

Es de esperar que Amazon repita jugada, pero esta vez a lo grande. Vemos dos nuevos tipos de Amazon Echo, presumiblemente un Echo de acabado pulido y un posible Echo de gran tamaño, al menos si nos ceñimos a la invitación.

El detalle más importante está en la esquina inferior derecha de la imagen. En el texto se puede leer "stroke of a pen" o lo que es lo mismo, "trazo de pluma" o "golpe de pluma". ¿Un indicativo de que podríamos ver un Scribe a color?

El evento llega después de que Amazon virara totalmente su oferta de lanzamientos a la inteligencia artificial, lanzando la polémica Alexa Plus con tecnología de inteligencia artificial LLM, prometiendo potenciar enormemente su icónico asistente.

Lógicamente, es imposible no pensar que estos nuevos Echo incorporarán lo último en avances para el asistente de voz de Amazon, que pronto tendrá que luchar contra una prometida Siri mejorada con IA generativa y Apple Intelligence, la cual hará acto de presencia en 2026.