El motor eléctrico compacto y ligero diseñado para propulsar kayaks y pequeños barcos que ofrece un 50% más de potencia

Durante la temporada estival, las actividades acuáticas tienen gran aceptación en España. Un campo que ha experimentado avances notables, especialmente con la llegada de motores eléctricos que impulsan kayaks y pequeñas embarcaciones, como uno que funciona con pedales, otro que los propulsa a más de 30 km/h o uno nuevo que ofrece un 50% más de potencia.

Remigo, una firma eslovena de motores eléctricos, ha puesto a la venta el RemigoOne Neo, un nuevo motor eléctrico para embarcaciones de pequeño tamaño que entrega un 50% más de potencia sin dejar atrás un diseño ultrafino y ligero, ya que pesa solo 15,5 kilogramos.

Un motor que está ideado para ofrecer a los navegantes de estos barcos un empuje extra sin las molestias de un fueraborda más grande, pesado o voluminoso. El RemigoOne Neo entrega hasta 1.500 vatios de potencia, pero la carga máxima solo se acciona con el modo 'Boost' durante 60 segundos.

La firma ha diseñado así este sistema para proteger la autonomía de la batería de litio integrada de 1.085 Wh del motor. Después de ese tiempo, el RemigoOne Neo regresa automáticamente a su límite normal de 1.000 W.

"El modo 'Boost' da a los patrones una marcha extra cuando la necesitan, sin desperdiciar batería en ganancias marginales el resto del tiempo. La diferencia entre 1 kW y 1,5 kW es mínima, especialmente cuando se navega lejos de la costa, pero cuando necesitas ese extra de par y aceleración, ahí está", explica en un comunicado Marko Vrtovec, CEO de Remigo.

El motor eléctrico RemigoOne Neo en una pequeña embarcación. Remigo Omicrono

En cuanto a las características del motor, alcanza hasta 36 kilogramos de empuje estático en modo 'Boost', bajando a 31 kg cuando este está desactivado. El motor se ha diseñado para embarcaciones de hasta 7,6 metros y/o 1,5 toneladas, como lanchas y botes auxiliares.

Además, cuenta con una longitud del eje regulable entre 38 y 64 centímetros para adaptarse a distintos barcos, tiene un cuerpo de aluminio, alcanza una velocidad máxima de 10,2 kilómetros por hora y una autonomía de 7,8 kilómetros.

Mientras que en el modo 'Eco', que alcanza los 3,7 km/h, la autonomía puede llegar a los 55,6 kilómetros. Aunque el recorrido real dependerá del barco, el agua y otros tipos de factores. La batería, por su parte, se recarga en seis horas en una toma convencional o en tres horas con un cargador rápido, que es opcional.

El RemigoOne Neo se controla con dos botones o con un mando a distancia, también opcional, que puede colocarse encima del timón. Este nuevo motor ya está a la venta en Estados Unidos a un precio de 3.499 dólares, unos 2.985 euros al cambio.