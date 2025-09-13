Así es el XYTE One, el 'scooter' disfrazado de coche con el que podrás conducir por la ciudad sin necesidad de casco
La firma alemana fundada por Wolfgang Ziebart pretende afianzar una solución a un mercado que demanda soluciones más seguras y asequibles.
El mercado automovilístico está adaptándose a una movilidad urbana mucho más asequible y cómoda. Hay muchos ejemplos: motos que cuestan menos que un iPhone, microcoches capaces de inclinarse y un largo etcétera caracterizan esta nueva realidad.
En un nuevo impulso hacia esta nueva idea, la compañía alemana XYTE Mobility ha lanzado el XYTE One, una suerte de motocicleta compacta que destaca por tener una completa cabina de protección en su chasis.
Esto, al menos sobre el papel, permite al conductor ir por la ciudad sin casco alguno y con un permiso de tipo B en Europa. Un concepto que ya se había visto antes, pero que queda realzado por esta propuesta de poco más de 10.000 euros.
Una motocicleta singular
Toda esta idea nace de Wolfgang Ziebart, uno de los ejecutivos más reconocidos de la industria automotriz de Alemania con su participación en Jaguar Land Rover en 2013 y, ahora, como fundador de XYTE.
El objetivo del XYTE One radica en la facilidad y seguridad del transporte urbano. Y es que cada vez necesitamos vehículos menos voluminosos y que sean más y más fáciles de manejar.
El XYTE One pretende lograr esto con un chasis que dista mucho de ser uno propio de una motocicleta. Tiene tres ruedas y una cabina de seguridad protectora, lo que según las leyes nos permitirá conducirlo sin casco (siempre y cuando tengamos el permiso B de coche).
XYTE llega a llamarlo incluso una suerte de patinete eléctrico o scooter, ya que se puede aparcar igual de fácil que si lo hiciéramos con un vehículo así gracias a sus 79 centímetros de ancho. Eso sí, el modo de control sigue siendo un manillar de moto.
Esta cabina tiene otras bondades, como un espacio extra de carga con maletero que da la opción al conductor de guardar casi cualquier cosa de tamaño medio. Obviamente, todo el sistema de luces e infoentretenimiento cumple con la normativa.
En el manillar, por otro lado, tenemos un soporte para móviles y una pantalla LCD que muestra información del dispositivo, junto a un pedal de aceleración en la parte inferior. Todo es coronado con un asiento de conducción con respaldo y cinturones de seguridad.
Según destaca la firma germana, el XYTE One puede alcanzar los 100 kilómetros por hora y llegar a los 100 kilómetros de rango, con un motor de 19 kW y una batería de 7,6 kWh.
Tal es la confianza de XYTE por su vehículo que llegan a citar al BMW C1, tachándolo de icónico y explicando cómo habría servido de inspiración para desarrollar su One. Ya se puede reservar en Europa por un precio de 10.750 euros sin el IVA local de cada región.