La multiherramienta que reinventa el cable para cargar tu móvil: cortar y encender un fuego para ir de acampada

Adiós al eterno lío de cables difíciles de guardar y que solo tienen un uso. La pasión por las miniherramientas con múltiples usos ha alcanzado un concepto tan sencillo como el cable con el que cargar dispositivos electrónicos como el teléfono.

Llevar un cable a todas partes para estar siempre preparado cuando la batería del teléfono se agota por sorpresa puede resultar engorroso, de ahí que esta empresa haya decidido darle otros usos a este pequeño accesorio. AOHi ha presentado el cable Prometheus con 3 funciones en un solo producto.

Cada extremo de este pequeño cable integra un puerto USB-C para poder conectar el teléfono con un portátil o un cargador que admitan esta modalidad de conector. Los puertos USB se enfundan y desenfundan con un simple gesto de otras dos herramientas.

En este cable, uno de los extremos sirve como cortador con una pequeña cuchilla afilada que se revela como una vieja navaja, mientras que en el lado contrario se ubica un encendedor instantáneo de cerámica. Para cargar tu móvil o si necesitas encender una hoguera de camping (siempre siguiendo las normas de seguridad contra incendios).

Solo pesa 27 gramos aproximadamente y mide apenas 82 milímetros de longitud de un extremo a otro. Con estas dimensiones no debería ser un problema el molesto proceso de enrollarlo para que no se enrede entre el resto del equipaje, pero sus inventores también han pensado en una solución alternativa.

Para no perder la multiherramienta en el fondo del bolso o la mochila, este pequeño cable se pliega con unos imanes para formar un lazo con el que sujetarlo a otros objetos. Así es como el cable Prometheus se convierte en una especie de llavero y se puede amarrar a la mochila o las prendas de ropa, por ejemplo, el cinturón del pantalón.

Con esta forma de llavero, la herramienta multiusos puede cargar con rapidez dispositivos electrónicos a 240 vatios (W). El cable cuenta con una transferencia de datos de 480 megabits por segundo (Mb/s).

Tras la marca AOHi, los inventores de esta curiosa solución lo han presentado a través de la plataforma Kickstarter. En ella se puede apoyar económicamente el proyecto en su fase previa a salir al mercado. Es posible reservar una de las primeras unidades por 34 euros.

Por 77 euros es posible obtener hasta tres unidades de este cable multiusos. Las primeras entregas están programadas para el mes de octubre de 2025 y se enviarán a todo el mundo.