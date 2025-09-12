La batería MagSafe del iPhone Air no solo cargará tu móvil: servirá para cargar tus relojes y auriculares vía USB-C

Hoy se han abierto las reservas en España de los iPhone 17, 17 Pro e iPhone Air. Y es evidente que el móvil ultradelgado de la compañía californiana está copando miradas, lo que llevará a que muchos opten por él y por su nueva batería MagSafe exclusiva.

Y es que Apple vende una nueva batería MagSafe para el iPhone Air, que no es compatible con el resto de modelos de la línea y que sirve para darle un necesario extra de autonomía a un dispositivo que sacrifica batería en pos de un diseño espectacular.

Pese a esta exclusividad, la batería sirve para cargar otros accesorios, ya que incorpora USB-C tanto para otorgar energía como para recibirla. Sobre todo si estás sumergido en el ecosistema de dispositivos de Apple.

Aprovecha la batería de tu iPhone Air

Apple detalla que esta batería es única y exclusivamente funcional con los iPhone Air. Su diseño se ha pensado en exclusiva para este modelo, sin ir más lejos. De hecho, este choca con los módulos de cámara de los iPhone 17 y 17 Pro.

El iPhone Air, como el resto de la línea, tiene funcionalidad MagSafe por lo que solo es necesario acoplarla a la parte trasera del dispositivo. Proporciona 12 W de carga rápida de forma inalámbrica de forma directa al móvil.

Batería MagSafe para iPhone Air. Apple Omicrono

La misma Apple apostilla en su web que esta batería también nos valdrá para cargar "pequeños accesorios" mediante USB-C, el puerto por el que tendremos que cargar la batería en sí.

Estos pequeños accesorios van desde el estuche de unos AirPods hasta el módulo de carga de un Apple Watch. En definitiva, cualquier dispositivo pequeño que soporte el estándar de carga USB de la batería, que equivale a 4,5 W vía Power Delivery, podrá ser cargado así.

Es importante, ya que la batería MagSafe original con puerto Lightning no permitía cargar otros accesorios de este estilo. Teniendo en cuenta que lo más normal entre usuarios de la manzana es llevar otros tantos dispositivos, esta batería es increíblemente conveniente.

Al ser magnética, no hace falta que la tengamos acoplada necesariamente al teléfono. Si queremos cargar nuestros dispositivos podemos enganchar el USB-C sin problema y luego acoplarla al iPhone Air en caso de necesitar carga.

El modelo de un único color blanco de la batería MagSafe para el iPhone Air está disponible en España por 115 euros, en la tienda de accesorios de Apple. Todo ello con envío gratis y con la capacidad de reservar en tienda física.