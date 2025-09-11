Apple presume de la ligereza del iPhone Air: "Parece que va a volar cuando lo sostienes", asegura Tim Cook

La keynote que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre sigue trayendo cola en España. Apple presentó desde Cupertino (California) sus nuevos AirPods Pro 3, sus nuevos iPhone 17 y sobre todo, su iPhone Air, entre otros productos.

La estrella del evento fue el teléfono ultradelgado de Apple, el más fino de la historia de la compañía, y un golpe en la mesa que ha superado al que dio Samsung con su S25 Edge, de 5,8 milímetros. El propio CEO de la compañía, Tim Cook, presume en una entrevista personal con el Wall Street Journal de esta nueva iteración.

Otros ejecutivos de la empresa de la manzana mordida también han comentado cómo este nuevo iPhone Air (que recordemos, no tiene el 17 en su nombre) es hasta un 36% más delgado que los iPhone 17 Pro, una propuesta totalmente radical.

El iPhone Air es un desafío

Las palabras de Tim Cook fueron claras: "parece que va a volar cuando lo sostienes", en clara alusión a la ligereza del teléfono, que pesa solo 165 gramos. Y es que la gran baza de este smartphone es el efecto WOW que suscita cuando lo tienes en la mano.

Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz en la empresa, ha diseñado este dispositivo en colaboración con Molly Anderson, diseñadora industrial de la firma, junto a un equipo de diseño con lo mejor de Apple.

Perfil del iPhone Air Chema Flores Omicrono

"Es algo con lo que soñábamos desde hacía mucho tiempo. Hacer un iPhone increíblemente delgado", expone la propia Anderson, que admite las virtudes y desventajas de un móvil que prioriza el diseño por encima de la funcionalidad.

Tanto es así que en sus declaraciones, Cook desliza la idea de cómo un smartphone sería más un complemento de diseño que una herramienta que se usa en el día a día. De ahí los accesorios exclusivos del Air, como sus bumpers o correas.

El iPhone Air es un dispositivo de tan solo 5,5 milímetros de grosor, que no tiene siquiera bandeja de SIM en sus modelos internacionales y que incluye el chip A19 Pro, una cámara de 48 megapíxeles y un peso absolutamente ínfimo de 165 gramos.

Su pantalla de 6,5 pulgadas Super Retina XDR OLED tiene un brillo pico de 3.000 nits, con 120 Hz ProMotion y tecnología LTPO con Always on Display. Eso sí, su estructura es de titanio de grado 5.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

La autonomía, basada en la eficiencia energética, promete un 50% de carga en 30 minutos, 27 horas de reproducción de vídeo y un rendimiento para todo el día. Apple también ha lanzado una MagSafe Battery fina exclusiva para este teléfono.

Esto es gracias no solo a los nuevos chips de tecnología inalámbrica vistos en este teléfono (tales como los nuevos N1 y C1X), sino a una redistribución del espacio interno para alojar más capacidad de batería.