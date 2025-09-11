Amazon va a por Meta: prepara dos modelos de gafas inteligentes con pantalla integrada para 2026

Las gafas inteligentes son el futuro, al menos, esta parece la intención de los principales fabricantes de tecnología. Samsung, Meta, Google y Amazon, entre otros, apuestan por este mercado en el que las tradicionales gafas se reinventan con cámaras y la ayuda de la IA para ser el wearable definitivo.

Según el medio The Information, el gigante tecnológico pretende lanzar unas nuevas gafas de realidad aumentada para finales de 2026 o principios de 2027. Primero servirán de apoyo técnico a los repartidores de la marca, para después llegar al gran público en una versión más refinada.

La realidad aumentada sirve de puente entre el mundo real que permiten ver las gafas tradicionales y el digital que presentan las gafas de realidad virtual. Son muchos los proyectos que persiguen desde hace años este objetivo con más o menos acierto.

Meta, por ejemplo ha presentado el modelo Hypernova recientemente. Se rumorea que la compañía de Instagram y WhatsApp trabaja en una nueva versión de sus gafas Ray-Ban que integrará una pequeña pantalla para mostrar ante el ojo notificaciones e imágenes procedentes de las aplicaciones del teléfono u otras funciones del propio software de las gafas.

Amazon le ha otorgado a este proyecto el nombre en clave de Jayhawk. Según esta última información, el modelo en cuestión integraría tanto la pantalla a color frente a un ojo, como micrófonos, altavoces y cámaras.

Probando las Echo Frames, las gafas con Alexa. Marta Sanz Omicrono

No son las primeras gafas de la marca, puede que alguno recuerde las Echo Frames. En 2023 se presentó la tercera generación de este accesorio. Este modelo propone llevar Alexa a todas partes como asistente, mientras que las Ray-Ban de Meta también permiten grabar imágenes con sus gafas.

De momento, estas propuestas parecen más encaminadas a sustituir a accesorios conectados como los relojes inteligentes que al propio teléfono móvil. Sin embargo, el objetivo último sería crear un dispositivo único, que no necesite del apoyo de otro.

Esto se conseguiría con el uso de la IA, es decir, de los agentes inteligentes que gestionarían funciones bajo las órdenes del usuario, además de aportarle información extra. Hay que recordar que Amazon presentó este año su nueva versión de Alexa, más enfocada en ser un agente con las cualidades de la IA generativa que le otorgan la capacidad de dar una conversación más fluida. Sin embargo, su lanzamiento se ha limitado a Estados Unidos y con funciones limitadas, aunque la empresa asegura que ya lo usan un millón de usuarios.

Para los repartidores

El plan de Amazon abarcaría la fabricación de una primera tanda de 100.000 unidades para dar entre sus repartidores. Estos empleados que recorren grandes distancias cada día entregando miles de pedidos a domicilio serían los primeros en probar una versión más voluminosa, llamada "Amelia" que la destinada a llegar al mercado.

Las utilizarán para recibir información sobre el destino de cada paquete. Reuters informaba el año pasado de este proyecto, indicando que el empleado recibiría "navegación paso a paso" desde la pantalla de las gafas.

Este uso encaja con otros proyectos de innovación de la marca como el que utiliza reconocimiento de imágenes dentro de las furgonetas para facilitar a los repartidores la localización de las cajas y la información de la misma.