Una filtración de última hora revela más detalles del iPhone 17 Pro un día antes de que Apple anuncie su lanzamiento

Quedan literalmente horas para que España asista a uno de los eventos más importantes del año: la presentación de los iPhone 17 el próximo 9 de septiembre. Un evento que llegará con una revolución ultradelgada, conocida como el iPhone 17 Air.

Ni aun con una diferencia tan pequeña de tiempo están cesando los rumores. Por ello se han dado algunos de los rumores más relevantes de última hora, esta vez traídos de la mano de una operadora surcoreana, según adelanta 9to5Mac.

Según estos operadores surcoreanos, los iPhone 17 esconderían varias mejoras bajo la manga, incluyendo un zoom óptico 8X en los modelos con teleobjetivo y un sistema de refrigeración mejorado, con cámara de vapor.

Mejoras de última hora en los iPhone 17

El primero en dar la voz fue el usuario Jukanlosreve en X (antes Twitter), que ha dado a conocer estos documentos en una publicación ya borrada. Cabe aclarar que en muchas ocasiones, estos documentos se basan en rumores y no tanto en información confirmada.

Si nos ceñimos a lo que proponían estos documentos, nos encontramos con dos detalles diferenciadores: un zoom óptico 8X y la refrigeración por cámara de vapor.

Fotomontaje con los renders de los nuevos iPhone. Manuel Fernández Omicrono

La primera es una mejora sustancial del zoom 5X ya presente en los iPhone 16 Pro y Pro Max, que nos ayudaría a lograr imágenes nítidas a una mayor distancia gracias al teleobjetivo de los iPhone 17 Pro, y Pro Max.

La parte agridulce de esta novedad es que estará reservada únicamente a los iPhone 17 Pro, ya que ni los iPhone 17 estándar ni los iPhone 17 Air (los modelos ultradelgados de la familia) tendrán teleobjetivo incorporado.

De hecho, debemos recordar que los iPhone 17 Air dispondrán únicamente de una sola cámara de 48 megapíxeles, ya que debido al grosor de sus cuerpos solo podrán acoger un sensor.

Cabe aclarar que este rumor concuerda con otro ya provisto por Bloomberg, en el que el experto Mark Gurman aclaró cómo los iPhone 17 Pro incorporarían un sistema de apertura variable mecánica directamente en la lente.

Imágenes de modelos dummy de iPhone 17. Sonny Dickson Omicrono

Junto a este poderoso zoom, también vemos un sistema de refrigeración por cámara de vapor en los iPhone 17. Los rumores aclaran que todos los iPhone 17 albergarán marcos de aluminio, lo que debería influenciar directamente en el calor disipado.

Si bien todos los teléfonos de la familia tendrán este chasis, los iPhone 17 Pro recibirán estas cámaras de vapor. Estas ya están visibles en otros modelos Android de gama alta, y ya desde hace tiempo.

Esta sería la primera vez que un iPhone montaría un sistema así, permitiendo una mejor disipación del calor y sobre todo un mayor rendimiento general del sistema, especialmente en juegos y tareas intensivas.

Es decir, que con estas cámaras, los iPhone 17 Pro y Pro Max podrían grabar mejor vídeo en altas resoluciones, tener tasas de fotogramas más estables en los juegos y un largo etcétera. El documento, por cierto, también menciona el 8K.

Concepto del iPhone 17 Air. Manuel Fernández Omicrono

En caso de que esto último fuera cierto, es más que probable que los iPhone 17 Pro aprovecharan para imponer en sus teléfonos el 8K a 60 fps. Recordemos que los iPhone 16 Pro ya pueden grabar a 4K 120 fotogramas por segundo.