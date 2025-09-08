La capacidad de las baterías de los nuevos iPhone 17, al descubierto: las versiones con eSIM saldrían muy beneficiadas

Los fans de Apple en España se frotan las manos. Quedan pocas horas para que se presenten oficialmente los iPhone 17, junto al revolucionario y delgadísimo nuevo iPhone 17 Air que coronará una familia histórica. Una familia de la que ya se conocen algunos datos, como sus baterías.

El conocido filtrador ShrimpApplePro ha compartido información de las autonomías de estos iPhone 17 proveniente de una supuesta base de datos de reguladores chinos, confirmando así qué capacidad real tendrán las baterías de estos teléfonos.

Es cierto que será imposible determinar si estas autonomías son reales hasta que Apple revele las especificaciones técnicas directas de estos dispositivos. Sin embargo, ShrimpApplePro asegura que estos datos refieren a un regulador oficial que precisa de información veraz y correcta.

Las baterías de los iPhone 17

Los datos aportados por el filtrador concuerdan con lo esperado por los usuarios, y revelan cambios importantes en la autonomía referente a estos nuevos teléfonos. Uno de los más importantes tiene que ver con el iPhone 17 Air.

El modelo más ligero de la familia iPhone 17 contará con un grosor ínfimo de apenas 5,5 milímetros en su punto más fino, pero sacrificando autonomía por el camino. Si estos datos son verídicos, se confirmaría el sacrificio en batería realizado en pos de obtener este cuerpo ultradelgado.

Modelo Con bandeja para tarjetas SIM Sin bandeja para tarjetas SIM iPhone 17 3.692 mAh 3.692 mAh iPhone 17 Air 3.036 mAh 3.149 mAh iPhone 17 Pro 3.988 mAh 4.252 mAh iPhone 17 Pro Max 4.823 mAh 5.088 mAh

No se sabe si la capacidad de los iPhone 17 estándar se refiere a los modelos con bandeja SIM o sin bandeja SIM. Es lógico pensar que refiere al modelo con tarjeta SIM, ya que es ligeramente superior a su homónimo en los iPhone 16.

Lo primero que destaca lógicamente es la escasa autonomía del iPhone 17 Air, que si bien será baja respecto a sus hermanos, sí que será superior a lo rumoreado previamente. También se cree que resucitará la Smart Battery Case de Apple, y que equipará el C1 de los iPhone 16e.

Por otro lado, los iPhone 17 Pro Max serán los primeros teléfonos de Apple en superar la barrera de los 5.000 mAh, aunque no difiere enormemente de los 4.685 mAh de los iPhone 16 Pro Max (al menos si hablamos de la versión con bandeja SIM).

La distinción respecto a la bandeja SIM es obvia. Al prescindir de ella en favor de la extensión cada vez más generalizada de la e-SIM, los fabricantes pueden optimizar mejor el espacio interno de sus teléfonos consiguiendo una mayor batería por el camino.

Apple pretende solucionar el problema de la autonomía de los iPhone 17 Air con dos soluciones: la inclusión de la Smart Battery Case y una mejor eficiencia energética de la mano del eficiente módem C1 presente en los iPhone 16e de este año, marca de la casa de Cupertino.