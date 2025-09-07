El nuevo invento de Shimano para que montar en bicicleta sea más cómodo y puedas aumentar tu rendimiento

El mundo del ciclismo está en constante evolución con innovaciones que buscan mejorar la experiencia del usuario, como el reciente invento para convertir cualquier bicicleta en eléctrica que se instala en apenas 10 segundos y cuesta apenas 300 euros.

En esta línea de facilitar las cosas al ciclista, Shimano ha presentado su última actualización en el sistema de calas para pedales automáticos, las CL-MT001, que suponen el primer rediseño significativo de su icónico sistema SPD de dos tornillos en casi tres décadas.

Las nuevas calas CL-MT001 han sido diseñadas para ofrecer una mayor versatilidad y facilidad de uso a una amplia gama de ciclistas, desde los practicantes de enduro y trail hasta los usuarios urbanos o aquellos que se inician en el uso de pedales automáticos.

Shimano CL-MT001

La principal novedad reside en su sistema de anclaje multidireccional, una característica que las diferencia notablemente de sus predecesoras, las conocidas SM-SH51. Técnicamente, el cambio fundamental se encuentra en el diseño de la parte frontal de la cala. Shimano ha modificado el borde delantero, biselándolo para permitir un acople más sencillo e intuitivo con el pedal.

Mientras que el modelo anterior requería un movimiento específico de puntera hacia abajo para enganchar, las CL-MT001 permiten al ciclista anclarse al pedal desde múltiples ángulos. Esto se traduce en la posibilidad de enganchar de la manera tradicional, con la parte trasera primero o simplemente pisando directamente sobre el pedal.

Esta nueva funcionalidad de entrada múltiple resulta especialmente útil en situaciones donde la rapidez es crucial. En disciplinas como el enduro o el gravel, donde es habitual echar el pie a tierra en zonas técnicas, la capacidad de volver a anclarse rápidamente al pedal sin una posición específica del pie supone una ventaja considerable.

Además de la mejora en el enganche, Shimano ha trabajado en la optimización de la cala para cuando el ciclista no está sobre la bicicleta. El nuevo diseño cónico y más estilizado mejora la distancia al suelo al caminar, lo que reduce el característico sonido metálico al contacto con el pavimento y disminuye el desgaste de la propia cala.

Las CL-MT001 montadas en una zapatilla Shimano Omicrono

Es importante destacar que, a pesar de estas modificaciones, las CL-MT001 son retrocompatibles con todos los pedales y zapatillas del sistema SPD de dos tornillos existentes, permitiendo a los usuarios actualizar su equipamiento sin necesidad de cambiar todo el conjunto.

Las CL-MT001 ya se pueden comprar en España en los distribuidores habituales de la marca y tiendas especializadas en ciclismo, con un precio que varía entre los 15 y los 22 euros, dependiendo del establecimiento.