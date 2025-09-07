La potente bicicleta eléctrica de montaña diseñada por una leyenda del motociclismo: "Es un sueño hecho realidad"

Las bicicletas eléctricas de montaña son, al menos de momento, las grandes ganadoras de esta nueva generación de vehículos de dos ruedas. No sólo son las más vendidas en España, muy por delante de los modelos urbanos, sino que incorporan algunas de las novedades tecnológicas más interesantes del sector, como una suspensión electrónica e inalámbrica fácil de instalar.

Lo más difícil para los fabricantes es diferenciarse en un mercado cada vez más saturado. Y qué mejor que poner un gran nombre detrás de una marca, como ha hecho Morelle con Gary Fisher, uno de los pioneros del ciclismo de montaña que ha anunciado recientemente la primera e-MTB capaz de cargarse por completo en solo 15 minutos.

En esa misma liga quiere jugar el legendario piloto australiano Wayne Gardner, campeón del mundo de motociclismo en 1987 en la categoría de 500 cc, que ha materializado un sueño de adolescencia con la creación de una exclusiva línea de bicicletas eléctricas de montaña que lleva su icónico dorsal: Gardner87.

La joya de la corona de esta gama de altas prestaciones es la Gardner 87 X4 R Gravity Pro, con un diseño muy arriesgado y con unidades muy limitadas que la hacen todavía más deseable para coleccionistas y fans del propio Gardner.

Eso se materializa en un desorbitado precio de 23.400 euros (con reserva previa de 5.000 euros), que la sitúa entre las bicicletas más caras del mercado, un coste que se sustenta en su diseño exclusivo y en unas especificaciones de infarto.

Como una moto de competición

La estética de esta 'bestia' de dos ruedas, inspirada en las motos de competición, se hace patente en un chasis de dos piezas que separa visualmente el sillín del triángulo principal, una solución de diseño tan audaz como funcional (aunque no a gusto de todos).

El encargado de asistir el pedaleo de los que se suban a una Gardner87 X4 R Gravity Pro es un potente motor Yamaha PW-X4 de 48V, que entrega hasta 85 Nm de par, una cifra que garantiza una asistencia consistente en las subidas más empinadas y una respuesta inmediata en cualquier terreno.

La eMTB Gardner87 X4 R Gravity Pro Gardner87 Omicrono

La energía proviene de una batería integrada Yamaha PW-Link de 840 Wh, prometiendo una autonomía generosa para largas jornadas de montaña. Según los cálculos habituales, esa capacidad puede ofrecer una autonomía de entre 50 y 160 km, dependiendo de factores como el terreno, el estilo de conducción, el peso del ciclista y los niveles de asistencia utilizados.

Todo el sistema se gestiona desde una pantalla minimalista pero con una llamativa interfaz integrada en el tubo superior, una solución que permite un control total sin distracciones.

Uno de los aspectos más llamativos del diseño de la bicicleta es el basculante con vainas elevadas, un detalle que no solo refuerza su aspecto motero, sino que también busca optimizar la cinemática de la suspensión trasera.

En este apartado, Gardner87 no ha escatimado esfuerzos ni piezas tope de gama. Por eso ha equipado a su buque insignia con lo mejor de Fox Factory: una horquilla Fox 38 con 160 mm de recorrido en la parte delantera y un amortiguador Fox DHX2 que gestiona los 140 mm de recorrido trasero.

Esta configuración la posiciona como una all mountain o enduro, capaz de enfrentarse con solvencia tanto a senderos y descensos técnicos como a largas rutas de cuestas y laderas empinadas.

La transmisión corre a cargo del SRAM Eagle XO T-Type AXS, un estándar de precisión y fiabilidad en la gama alta que asegura cambios de marcha instantáneos y muy fluidos, para que el ciclista no note ningún tirón.

El conjunto se completa con ruedas de formato 'mullet' (29 pulgadas delante y 27.5 detrás) calzadas con neumáticos Schwalbe Magic Mary, buscando el equilibrio perfecto entre resistencia y agilidad.

El propio Wayne Gardner ha expresado la pasión que late detrás de este proyecto, una idea que le acompaña desde su juventud. "Mi madre me dijo: 'Sueña a lo grande y no te rindas'. Y aquí está mi sueño hecho realidad, la G87", asegura en la propia web de la marca.

Detalles de la suspensión de la Gardner87 X4 R Gravity Pro Gardner87 Omicrono

Es el mejor ejemplo de la esencia de la marca: la persecución del rendimiento máximo, aplicando décadas de experiencia en la competición de élite al diseño de bicicletas. Cada modelo de la serie limitada está numerado y firmado por el propio Wayne Gardner, convirtiéndolos en auténticas piezas de coleccionista para los aficionados al motor y al ciclismo.

Para todos los gustos

Más allá del diseño radical de la X4 R Gravity Pro, la firma del campeón del mundo de motociclismo ha diversificado su exclusiva oferta con dos modelos que, sin abandonar la filosofía de alto rendimiento, se orientan a distintos perfiles de ciclista. Eso sí, también forman parte de una serie limitada a 87 unidades por color, firmadas y numeradas por el propio Gardner.

La X4 R Trail se posiciona como el escalón intermedio y algo más asequible en la gama de montaña de Gardner87. Comparte el mismo chasis de inspiración motera y el sistema motriz de la Gravity Pro, con un motor Yamaha PW-X4 de 48V y una batería integrada de gran capacidad.

La principal diferencia entre ambas radica en la selección de componentes, adaptados a un uso trail que prima la versatilidad. En el apartado de transmisión, equipa un grupo SRAM Eagle Transmission GX, que se sitúa un escalón por debajo del XO de su hermana mayor.

La Gardner87 X4 R Trail Gardner87 Omicrono

En cuanto a las suspensiones, Gardner ha confiado en la marca alemana Intend para la horquilla y en RockShox para el amortiguador trasero, manteniendo unos generosos recorridos que aseguran un rendimiento excepcional en distintos tipos de recorrido. El precio de esta versión se fija en 22.200 euros.

En cuanto a la SR3 Urban, es una reinterpretación del concepto de bicicleta urbana de lujo. Con un precio de 22.220 euros, este modelo fusiona el ADN de competición de la marca con una funcionalidad y una estética pensadas para la ciudad.

La Gardner87 S3R Urban Gardner87 Omicrono

El corazón de la SR3 es un motor Yamaha PW-S3 de 48V y 75 Nm de par, pero la gran novedad es su sistema de transmisión: recurre a un cambio de buje interno Enviolo Heavy Duty con cambio automático combinado con una correa de carbono Gates CDX.

Esta configuración elimina casi por completo el mantenimiento, suprime el ruido de la cadena y permite cambios de marcha fluidos incluso en parado, una ventaja decisiva en la ciudad.

A pesar de su enfoque urbano, la SR3 Urban no renuncia a un carácter imponente ni a componentes de alta gama. Sorprendentemente, equipa un conjunto de suspensiones de largo recorrido con una horquilla Intend Edge de 160 mm y un amortiguador RockShox Vivid Coil Ultimate, una dotación más propia de una e-MTB que garantiza un gran confort sobre cualquier superficie.