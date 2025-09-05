OpenAI va a por Nvidia: ya estaría preparando su propio chip de IA para 2026

OpenAI busca desde hace tiempo dejar de ser una simple empresa de IA en España. Ya prepara un superasistente que nos comprenda y ayude en cualquier tarea, mientras paralelamente trabaja en su misterioso gadget. Su nuevo objetivo son los chips de inteligencia artificial.

Según ha informado Financial Times, OpenAI estaría preparándose para crear su propio chip de IA junto al titán de semiconductores Broadcom, en un intento claro de reducir su innegable dependencia de Nvidia.

Y es que la firma de Jensen Huang ha llevado a Nvidia a una categoría superior en la carrera por la IA, haciendo que empresas de todo el mundo dependan de sus chips. El diseño de chips de OpenAI podría ser una realidad en 2026.

OpenAI luchará contra Nvidia

Según fuentes internas relacionadas con el proyecto, el chip estaría siendo diseñado en conjunto por los desarrolladores de ChatGPT y Broadcom, una de las empresas más importantes en el terreno de semiconductores junto a TSMC y otras tantas empresas.

El objetivo de este chip no sería otro que ejecutar tareas de inteligencia artificial a nivel interno. Es decir, que no será un chip dispuesto para clientes externos; será la propia OpenAI la que los usará exclusivamente para no depender de Nvidia.

Fotomontaje con una imagen de una IA y con el logo de OpenAI. Manuel Fernandez | ArtemisDiana en iStock iStock | Omicrono

Ya esta misma semana, explica el propio Financial Times, Broadcom habló de un nuevo y misterioso cliente que confirmó pedidos a la empresa por un valor total de 10.000 millones de dólares.

Este cliente no sería otro que OpenAI, explican las fuentes internas de FT. Así, OpenAI se suma a la tendencia ya comenzada por Meta, Google y otras compañías de la Big Tech internacional para desarrollar chips especializados en IA.

La cada vez más creciente carrera por la inteligencia artificial que libran los titanes de la industria está causando una altísima demanda en lo que refiere a estos chips especializados en IA.

El motivo es simple; las empresas necesitan una buena cantidad de potencia computacional no solo para ejecutar los potentes modelos de IA que se están desarrollando, sino para entrenar sus conjuntos de datos asociados.

Servidores de IA.

De hecho, esta no es la primera vez que Broadcom se beneficia de esta tendencia. Desde hace un tiempo Google se ha asociado con esta y con otras tantas como MediaTek para diseñar, fabricar y escalar sus unidades TPU de procesamiento de IA y redes neuronales.

Mientras que Nvidia se postula como la líder indiscutible en el mercado del hardware computacional de IA junto a AMD, los agentes más importantes viran hacia un modelo con diseños de chips especializados y propios.

De esta forma, las empresas como Meta, Google o Amazon pueden tener más control sobre estas soluciones de hardware y dejar de depender tanto de estas otras tecnológicas del sector. Estos son solo algunos beneficios de otros muchos.