El futuro ha llegado: Dreame presenta un robot aspirador que puede subir escaleras

En España los robots aspiradores se han convertido en un electrodoméstico más, pero atrás quedaron los años en los que Roomba dominaba el mercado y eran un producto exclusivo.

Ahora, firmas como Roborock, Xiaomi o Dreame tienen propuestas de todos los precios, y muchas otras marcas incluso ofrecen opciones muy económicas.

La competencia es tan elevada que algunas firmas optan por una innovación radical. Esto es algo que vimos con la Roborock Saros Z70, un robot capaz de organizar tu casa.

La primera en presentar un dispositivo con un brazo robótico fue Dreame, aunque no lo lanzara de forma comercial tan rápido.

Ahora, esta misma marca ha mostrado en el IFA de Berlín una aspiradora capaz de subir escaleras, con lo que podría limpiar una vivienda de varios pisos sin ningún problema.

Dreame Cyber X Omicrono

Se trata de un producto en desarrollo, y aún no lo han anunciado para la venta, pero deja claro cuál será el siguiente gran paso de estas marcas.

La Dreame Cyber X tiene unas patas con correas de goma que le permiten moverse y subir escalones de forma segura. No obstante, no hemos visto cómo se desenvuelve en escaleras con tramos en varios sentidos.

Este sistema QuadTrack hace que el diseño de la aspiradora sea bastante más engorroso, pero evitaría tener varias en la casa o subirlas y bajarlas de manera manual cada vez que se quieran limpiar varias plantas.

El sistema permite subir peldaños de escaleras de hasta 25 cm de altura a una velocidad de 0,2 m/s. Además, es capaz de adaptarse a distintos anchos y geometrías de peldaños según la marca.

Dreame Cyber X Omicrono

Dispone de visión artificial mediante una tecnología llamada 3DAdapt, capaz de analizar los peldaños para subir de manera segura las escaleras.

La batería, de 6.400 mAh, promete poder aspirar hasta 5 plantas con una sola carga, algo bastante llamativo, aunque no se especifica si también podrá fregarlas.

Y es que este tipo de robots suele tener que ir a recargar el depósito de agua cuando la superficie a fregar es extensa. Con todo, al ser una suerte de prototipo, podrían cambiar muchas cosas.

La compañía no ha dado ni fechas ni precios para el lanzamiento, pero esperamos que en unos meses haya propuestas comerciales similares, de Dreame o de otras marcas.