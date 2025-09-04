Roborock lanza en España su nueva gama de robots y aspiradores de mano para tener la casa siempre limpoluta

Roborock sigue empujando fuerte con su catálogo de robots y aspiradoras de mano para el hogar conectado, y ha presentado hoy sus nuevos productos, desde el robot aspirador Qrevo Curv 2 Pro, hasta el aspirador en seco y húmedo Roborock F25 Ultra, junto a la serie Roborock H60 y H60 Hub y unos robots cortacésped. Todo en el marco del IFA 2025 que se celebra en Berlín (Alemania)

El primero supone su última innovación en robótica diseñada para simplificar la vida diaria, mientras que la nueva serie de aspiradoras de mano pretende revolucionar la limpieza incluyendo una nueva base de vaciado automático con los últimos avances tecnológicos.

El Roborock Qrevo Curv 2 Pro se pondrá a la venta en España en el mes de octubre, con un precio inicial de 1.299 euros. Está diseñado para una limpieza potente y adaptable que combina tecnología de vanguardia con un diseño elegante.

El Qrevo Curv 2 Pro se caracteriza por su succión HyperForce de 25.000 Pa, una de las potencias más altas de su clase. Una succión ultra potente que garantiza la mejor limpieza en el hogar, ya sea en alfombras densas o el polvo fino en suelos duros.

Gracias a su chasis AdaptiLift se eleva su rendimiento a nuevos límites: al ajustar de forma inteligente su altura, optimiza el contacto de succión ideal en alfombras de hasta 3 cm de grosor.

Robot aspirador Qrevo Curv 2 Pro Berlín (Alemania)

También gana a sus predecesores en la tasa de recogida de polvo un 30% mayor en alfombras de pelo largo, así que se transforma en un producto de última generación para hogares con suelos difíciles.

En cuanto al sistema de fregado, el Qrevo Curv 2 Pro cuenta con un sistema de doble giro que se encarga de las manchas difíciles gracias a la presión máxima de fregado descendente de 12 N y una velocidad de giro de hasta 200 rpm con agua caliente.

Tiene la virtud de que la mopa se pueda desmontar automáticamente para pasar por suelos duros y superficies alfombradas, y así evitar que llegue la humedad.

El cepillo lateral FlexiArm Arc del Roborock Qrevo Curv 2 Pro, junto al sistema de fregado de bordes, consiguen un rendimiento ideal de borde a borde y una cobertura completa del espacio de fregado.

Robot aspirador Qrevo Curv 2 Pro Berlín (Alemania)

El cepillo principal DuoDivide es el que se encarga de conseguir que ni los pelos largos entorpezcan la experiencia de limpieza de los suelos de nuestra casa, incluso con mechones de 40 cm de largo.

Roborock ha sido capaz de reducir los componentes para lograr un diseño ultrafino de 7,98 cm y convertirlo en uno de los modelos más compactos de la gama equipada con sistema LiDAR completo. Así puede alcanzar espacios más difíciles bajo los muebles.

Su sistema de navegación RetractSense consigue, junto al módulo de navegación, permanecer elevado para realizar un escaneo de 360 grados, mientras que por debajo de los muebles se retrae para alcanzar una visión de 100 grados.

Otro de los elementos clave del Qrevo Curv 2 Pro es su base multifuncional 3.0 Higiene+ con un lavado de mopa de agua caliente hasta 100 °C. Así, es capaz de eliminar la suciedad rebelde, residuos de comida y esas manchas de grasa que con anteriores robots eran más complicadas de limpiar.

Y lo verdaderamente importante de la base es la autonomía que ofrece: permite hasta 7 semanas de limpieza sin manos gracias al vaciado automático.

Otro punto fuerte del Qrevo Curv 2 Pro es su capacidad de identificar y evitar más de 200 tipos de obstáculos comunes gracias a la luz estructurada y la cámara RGB, que le permiten detectar cualquier impedimento en el suelo incluso en condiciones de poca luz.

Robot aspirador Qrevo Curv 2 Pro Berlín (Alemania)

Los que tienen mascotas en casa pueden estar tranquilos: el robot es capaz de identificarlas para detener la limpieza e incluso tomar capturas de las mismas gracias a su cámara.

Roborock F25 Ultra

Roborock también ha presentado la F25 Ultra, la primera aspiradora portátil de la marca para limpiar en seco y húmedo, que cuenta con modos de limpieza tanto con vapor como con agua caliente. Es perfecta para manchas difíciles, grasa y suciedad, que elimina con presión higiénica.

Roborock F25 Ultra

El modo VaporFlow libera un gran volumen de vapor a 150 °C, con una tasa de eliminación de bacterias y una tasa de reducción de alérgenos superiores al 99,99 %. Por su parte, el modo WaveFlow utiliza un flujo continuo de agua caliente a 86 °C para descomponer la grasa.

Su potente succión de 22.000 Pa y su presión de limpieza descendente de 33 N logran la eliminación de la suciedad diaria de una sola pasada de una manera increíble. También incorpora la tecnología FlatReach 2.0, un diseño mejorado de 180 grados que permite que su cuerpo ultradelgado de 12,5 cm pase por espacios reducidos.

Roborock F25 Ultra Roborock Omicrono

El Roborock F25 Ultra estará disponible en Europa a lo largo de octubre de 2025, con un precio inicial de 799 euros para convertirse en uno de los productos más importantes e innovadores de la marca.

Aspiradoras de mano H60 y H60 Hub

Las aspiradoras de mano H60 y H60 Hub amplían el catálogo de productos de Roborock y se acaban de lanzar en España con un precio de 350 euros y 500 euros, respectivamente.

Aspiradora de mano H6 (base) Berlín (Alemania)

Roborock H60 Hub destaca por una nueva base de autovaciado para que en 10 segundos se vacíe por completo el polvo del depósito aspirador.

Las bolsas de gran capacidad de 3 litros para los modelos Ultra y Pro y de 2 litros para el Hub, proporcionan 100 y 60 días de autonomía, respectivamente. En cuanto a la tasa de eliminación de bacterias, llega al 99% (filtración HEPA en Ultra y Pro y esponja en el Hub) gracias a la bolsa que permite atrapar el polvo fino.

Aspiradora de mano H6 Hub (ultra) Berlín (Alemania)

El modelo Ultra, con 210 AW de succión, ofrece limpieza profunda de alfombras y suelos duros y tiene hasta 90 minutos de batería para tareas extensas. El Pro se queda en una succión de 170 AW y 80 minutos de autonomía, mientras que el Hub baja a los 115 AW y cuenta con 60 minutos de batería.

Un dato a tener muy en cuenta: todos los modelos de la serie H60 llevan incorporado un tubo flexible para facilitar la limpieza en zonas más complicadas en su acceso, con una flexión de hasta 90° y capacidad para aspirar en espacios estrechos de hasta 5,6 cm.

La lavadora-secadora Roborock Zeo X

Esta es una de las grandes novedades de Roborock en IFA: amplía su catálogo más allá de los aspiradores con una lavadora-secadora de última generación. Se pondrá a la venta en varios mercados europeos con un precio de salida de 1.499 euros y combina uno de los diseños más elegantes con una tecnología de lavado y secado de alta gama.

Tiene 594 mm de profundidad y dispone de una capacidad de 11 kg de lavado y 6 kg de secado. Con la idea de que se pueda adaptar a distintos espacios, su cuerpo ultradelgado se complementa con una puerta sin juntas.

Lavadora secadora Roborock Zeo X Berlín (Alemania)

La tecnología de secado Zeo-cycle permite a este electrodoméstico mantener las temperaturas de secado en los 50 °C para la mayoría de tejidos y cerca de los 37 °C para los más delicados. Y gracias al doble flujo de aire, la ropa sale seca, suave y protegida.

La Roborock Zeo X cuenta con doble certificación Woolmark Green, lo que garantiza un cuidado profesional de la lana tanto en el lavado como en el secado. Otra de sus tecnologías punteras desarrollada internamente, es el Roborock FineFoam: crea una microespuma ultradensa que penetra profundamente en los tejidos para eliminar la suciedad eficazmente.