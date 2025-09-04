Un iPhone a prueba de 'bombas': la nueva patente de Apple para proteger sus dispositivos de todo tipo de golpes y caídas

En pocos días se darán a conocer los nuevos iPhone 17, cuyas principales novedades han circulado envueltas en rumores y filtraciones en los últimos meses. Se espera que esta sea la familia de teléfonos que marque el inicio de un importante cambio en el diseño de los terminales de Apple.

Es posible que, entre las innovaciones que aborde la empresa en próximos años, esté un motor de vibraciones a prueba de caídas. Una patente de la empresa estadounidense describe este peculiar sistema de protección que haría más resistente al dispositivo ante fuertes impactos.

La nueva patente de Apple, que ha sido aprobada esta semana por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, se ha titulado "Dispositivo electrónico con motor háptico resistente a impactos". En ella se detalla la idea de incorporar un nuevo mecanismo para fortalecer el teléfono frente a los posibles golpes y caídas accidentales.

Motor háptico patentado Apple sobre motor háptico contra caídas PatentlyApple Omicrono

Los motores tradicionales se basan en una superficie rígida para absorber los impactos, pero la nueva patente introduce una masa móvil suspendida dentro del propio motor.

Durante el uso normal del teléfono, este sistema simplemente produce vibraciones o retroalimentación táctil para mejorar la experiencia en actividades cotidianas como escribir o recibir notificaciones. Sin embargo, en caso de impacto o caída, la masa se desplazaría hacia un conjunto de resortes estratégicamente ubicado dentro de la carcasa.

Estos resortes tienen un diseño no lineal, lo que les permite reaccionar de forma diferente según la gravedad de la caída o el impacto. Están diseñados para desviarse bajo tensión, reduciendo las cargas máximas que de otro modo dañarían componentes internos sensibles.

Este nuevo motor utilizaría una distribución de energía cuidadosamente controlada para minimizar el riesgo de daños internos. Los resortes se ubican estratégicamente dentro de la tapa del motor háptico, y su geometría con bordes biselados y el grosor variable crea un perfil rígido no lineal. Esto significa que los resortes responden suavemente ante impactos menores, pero se endurecen bajo cargas más pesadas.

Masa móvil de la patente de Apple para golpes PatentlyApple Omicrono

La patente describe casos de uso para una amplia gama de productos de Apple, empezando por los iPhone, que suelen sufrir caídas al resbalarse de la mano, pasando por los relojes Apple Watch que pueden sufrir golpes al ir agarrados a la muñeca, hasta las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro.