Nuevos detalles de Apple Vision 'Air': las gafas sucesoras de las Vision Pro serían más ligeras y recortarían su precio a la mitad

Apple sorprendió en junio de 2023 con sus Vision Pro, sus gafas que inauguraron la nueva era de la computación espacial y que por el momento no se pueden comprar en España. Dos años después, la compañía ya trabaja en un nuevo modelo, denominado 'Vision Air', que sería más ligero y más barato.

Desde el mes de abril de este año se viene barajando la posibilidad de que la compañía de la manzana mordida saque al mercado siete gafas diferentes para competir con Meta y una de ellas, la que sería la siguiente en llegar, serían las 'Vision Air', de las que se acaban de filtrar nuevos detalles.

Ming-Chi Kuo, un conocido analista y experto en la cadena de suministro de Apple, ha señalado en su blog que el gigante tecnológico lanzará en el año 2027 una versión más ligera y barata de las Vision Pro, llamada 'Vision Air'.

Unas gafas de realidad mixta que acabarían con dos de los principales problemas de las Vision Pro, ya que el analista ha señalado que este dispositivo será más de un 40% más ligero que el modelo actual, que pesa entre 600 y 650 gramos.

Las 'Vision Air' vendrán con un peso inferior, entre 360 y 390 gramos, según Ming-Chi Kuo. Por otro lado, las nuevas gafas también serán un 50% más baratas: costarán 1.999 euros, que es la mitad de lo que valen las Vision Pro (3.999 euros).

Usuario probando las Apple Vision Pro en la tienda de Nueva York Reuters / Brendan McDermid Omicrono

Un precio que acercaría al nuevo modelo de gafas de Apple a lo que cuesta un ordenador Mac de gama alta o al futuro iPhone plegable, del que ya se han filtrado algunas características, como que tendrá cuatro cámaras, Touch ID, un módem de la firma y que llegarían el año que viene.

En cuanto a las especificaciones de las gafas 'Vision Air', anteriores filtraciones han señalado que el dispositivo vendrá con una estructura interna de titanio para reducir el peso, además de ofrecer un diseño más fino y una nueva batería.

También se espera que las gafas tengan menos sensores y utilicen materiales más económicos, como plástico y magnesio en lugar de vidrio y aluminio. Eso sí, al ser más baratas, es de esperar que el dispositivo pierda algunas funciones caras.

Como es el caso de EyeSight que muestra los ojos del usuario. Ming-Chi Kuo también ha señalado que estima que Apple podría vender un millón de Vision Air en 2027, frente a las 400.000 unidades de la Vision Pro actual.