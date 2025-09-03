El iPhone 17 Pro, al descubierto: vendría con una pantalla más brillante y con la mejor batería vista en un teléfono de Apple

Apenas quedan unos pocos días para conocer los nuevos iPhone 17. Apple presentará sus próximos smartphones el martes 9 de noviembre y en la invitación ya dejó algunas pistas sobre el modelo Pro. Un teléfono que vendría con una pantalla más brillante y la mejor batería hasta la fecha.

Eso es lo que ha señalado 'Instant Digital', un conocido filtrador de Apple en la red social china Weibo. En ella, ha señalado que los modelos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max contarían con importantes mejoras tanto en pantalla como en el sistema térmico y batería.

De acuerdo con la publicación, los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max incluirían pantallas con una mayor resolución de brillo, por lo que serían adecuados para usarse bajo luz solar directa durante periodos prolongados.

Cabe recordar que los actuales iPhone 16 Pro y 16 Pro Max disponen de pantallas con un brillo máximo típico de 1.000 nits, que se puede aumentar hasta los 2.000 nits por un corto periodo de tiempo cuando se usan al aire libre.

El filtrador, eso sí, no ha ofrecido detalles acerca del brillo máximo que alcanzarían los nuevos iPhone 17 Pro. Además de las mejoras en la pantalla, también ha señalado que la tasa de fotogramas en juegos exigentes sería más estable gracias a una arquitectura térmica rediseñada.

El iPhone 17 Pro, imagenes filtradas Majin Bu Omicrono

Por lo que los fallos en el rendimiento y el temido lag para los jugadores serían menos frecuentes. El filtrador también ha indicado que el rendimiento al grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo al aire libre también se vería mejorado en los nuevos iPhone 17 Pro.

Otro de los detalles que ha dejado esta filtración tiene que ver con la batería como protagonista, ya que el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max ofrecerían la mayor autonomía de la pila hasta la fecha. Algo que sería posible gracias a una mayor capacidad y a una eficiencia mejorada en todo el dispositivo.

Anteriores filtraciones y rumores ya han señalado que el iPhone 17 Pro Max podría incluso contar con una batería de más de 5.000 mAh de capacidad. Por el momento, se trata tan sólo de una filtración, por lo que aún queda esperar unos pocos días más para conocer todos los detalles de los nuevos smartphones de Apple.