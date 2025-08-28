El sorprendente cambio que llegaría a los AirPods Pro 3: la revolución de los auriculares de Apple está en el estuche

El próximo 9 de septiembre Apple celebra su evento más esperado. Los nuevos iPhone 17 están al caer y se acabarán los rumores que han circulado durante meses para dar paso a las novedades oficiales. Entre las sospechas que faltan por confirmar estaría el lanzamiento de los nuevos AirPods Pro 3.

Varios rumores han afirmado que este año Apple renovaría sus populares auriculares, pero también hay informaciones que señalan que podrían retrasarse hasta 2026. Una nueva filtración apunta a que están listos para llegar al mercado con una novedad interesante.

MajinBu ha filtrado, a través de los fabricantes de accesorios para Apple, fotografías con las dimensiones que tendrá el nuevo estuche de los AirPods Pro 3. Estas imágenes confirmarían que la marca ha decidido deshacerse del botón de emparejamiento.

Diseño carcasa AirPods Pro 3 Majin Bu Omicrono

De esta forma, se eliminan los componentes mecánicos que suelen desgastarse antes. Para poder prescindir de este botón, se introducirán controles táctiles. Los AirPods 4 ya incluían gestos como tocar para emparejar rápido los auriculares con el iPhone. Según se informa, los usuarios podrán deslizar o tocar el estuche para controlar la reproducción, ajustar el volumen o saltar pistas.

A pesar de la cantidad de fundas que existen en el mercado para disfrazar la carcasa de los AirPods, Apple sigue fiel al minimalismo que diferencia sus productos. Este estuche seguiría conservando el orificio para engancharlo a un cordón y llevarlos sujetos al bolso.

Otra de las novedades parece estar en las dimensiones del estuche. Apple tiende a compactar sus productos, a menos que se trate de aumentar una pantalla. Pero en este caso, la reciente filtración indica que el dispositivo será ligeramente más grande que los anteriores AirPods Pro 2.

También se espera que los AirPods Pro 3 tengan mejor calidad de sonido y una cancelación activa de ruido más robusta. Contarían con un nuevo chip H3 que podría aportar mayor potencia de procesamiento para nuevas funciones relacionadas con la inteligencia artificial.

AirPods Pro Chema Flores Omicrono

También se ha rumoreado la llegada de otras novedades como la capacidad de monitorear el ritmo cardíaco y la temperatura, mediciones que se conseguirían dentro del oído. Mark Gurman informó de esta posibilidad mediante sensores ópticos que miden el flujo sanguíneo más de 100 veces por segundo al usar ambos auriculares.

Más probable, incluso, sería que se cumplieran las predicciones que afirmaban que Apple trabajaba en la traducción en tiempo real para sus auriculares. El 9 de septiembre saldremos de dudas si finalmente se confirma el lanzamiento.