Adiós a las sartenes y ollas: el electrodoméstico de Lidl que arrasa en España ahora rebajado a menos de 27 euros

La cadena de supermercados Lidl se ha consolidado en el mercado español no solo por su oferta de productos de alimentación, sino también por su creciente y popular catálogo de pequeños electrodomésticos, desde cafeteras espresso hasta freidoras de aire.

La compañía alemana lanza periódicamente aparatos que buscan aunar funcionalidad y un precio competitivo, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores de soluciones versátiles que optimicen el espacio y el tiempo en la cocina. Así, los electrodomésticos multifunción se han convertido en un elemento clave, permitiendo realizar diversas tareas con un único dispositivo.

En esta línea, Lidl tiene en oferta por tiempo limitado una freidora de aire caliente 2 en 1 bajo su marca Silvercrest, un aparato multifuncional que promete hacer mucho más que una simple cocción. Con su versatilidad y eficiencia, este dispositivo se perfila como el sustituto perfecto para varios utensilios tradicionales.

Estamos hablando de un electrodoméstico que combina una plancha abombada y un hot pot, ofreciendo la posibilidad de asar y cocer al mismo tiempo. Con una potencia de 1.800 W, este aparato está diseñado para calentar y cocinar de forma rápida y uniforme, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para quienes buscan eficiencia sin renunciar al sabor.

A diferencia de las ollas y sartenes convencionales, esta plancha de sobremesa de Lidl no solo cocina alimentos, sino que maximiza los sabores al trasladar los jugos del asado directamente al caldo.

Versatilidad en la cocina

La plancha de sobremesa 2 en 1 de Lidl es ideal para quienes desean cocinar de manera práctica y rápida sin comprometer la calidad. Su peculiar forma permite asar carnes, pescados o verduras al mismo tiempo que se cuecen caldos o salsas.

Además, su diseño incluye un canal de jugo que recoge los líquidos del asado, potenciando el sabor de las preparaciones. Es perfecto para preparar una gran variedad de platos, desde comidas ligeras hasta recetas más elaboradas.

Plancha de sobremesa 2 en 1. Lidl

Su facilidad de uso es otro de sus puntos fuertes, con controles de temperatura ajustables y un diseño desmontable que facilita tanto el manejo como la limpieza, siendo todas sus partes aptas para lavavajillas.

Facilidad de uso

Una de las características más atractivas de esta plancha de sobremesa es su facilidad de uso. El control de temperatura continuo permite adaptar la cocción a las necesidades de cada receta, garantizando resultados óptimos en todo momento.

Además, la protección contra sobrecalentamiento asegura un uso seguro y confiable, lo que la convierte en una excelente opción para cualquier tipo de cocinero.

El diseño compacto y ligero de este aparato lo hace ideal para cualquier cocina, ocupando poco espacio en la encimera y siendo fácil de almacenar. Sus dimensiones de 43 x 35 x 11 cm y un peso de 1,9 kg permiten moverlo y guardarlo sin esfuerzo, mientras que el cable de alimentación de 1 metro proporciona la flexibilidad necesaria para colocarlo donde más convenga. Además, cuenta con indicadores luminosos que facilitan el control del proceso de cocción.

Lidl ha puesto a la venta esta plancha de sobremesa 2 en 1 a un precio increíblemente competitivo: solo 26,99 euros. Esta rebaja significativa, frente a los 44,99 euros de su precio habitual, convierte a este electrodoméstico en una opción accesible y muy tentadora para quienes desean simplificar sus tareas en la cocina.