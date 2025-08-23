Así es SolidSafe, la nueva batería de estado sólido para cargar tu iPhone sin cables: mucho más segura y duradera

La tecnología MagSafe de Apple ha revolucionado la forma en que los usuarios de iPhone cargan sus dispositivos y utilizan accesorios. Este sistema de imanes permite acoplar de forma segura y sencilla cargadores inalámbricos, carteras y, sobre todo, baterías externas que solucionan la necesidad de autonomía sin depender de cables.

En el mercado existen numerosas alternativas, desde el cargador MagSafe oficial de Apple hasta baterías de terceros como Anker o Xiaomi, que buscan ofrecer más capacidad o mejores prestaciones por un precio inferior. Ahora, la compañía estadounidense BMX (Better Mobile Xperience) ha presentado su nueva gama de baterías portátiles magnéticas denominada SolidSafe.

Esta familia de productos destaca por incorporar tecnología de baterías de estado sólido, una innovación que aumenta significativamente la seguridad en comparación con las baterías de iones de litio tradicionales al reducir drásticamente el riesgo de incendio o sobrecalentamiento.

La tecnología de estado sólido de las SolidSafe elimina la mayor parte del electrolito líquido inflamable presente en las baterías de litio convencionales. Esta característica las hace mucho más seguras y resistentes a fallos catastróficos, incluso en caso de perforación, como demostró la marca atravesando uno de sus dispositivos con un clavo.

Además de la seguridad, esta composición química promete una vida útil hasta dos veces superior a la de las baterías estándar, lo que las hace mucho más rentables a medio y largo plazo.

La gama SolidSafe se lanza con tres modelos distintos. El modelo base es el SolidSafe 5K, con una capacidad aproximada de 5.000 mAh, pensado para un uso diario y con un peso algo más ligero. Le sigue el SolidSafe 10K, que duplica la capacidad hasta los 10.000 mAh.

Por último, el SolidSafe 10K+ microSD no solo ofrece la misma capacidad, sino que también añade una ranura para tarjetas microSD, permitiendo la transferencia de archivos y copias de seguridad sobre la marcha.

Las baterías SolidSafe

Todas las baterías de gama están equipadas con el estándar de carga inalámbrica magnética Qi2, que proporciona hasta 15 W de potencia a dispositivos compatibles, como los modelos más recientes de iPhone.

Adicionalmente, disponen de un puerto USB-C bidireccional que puede alcanzar hasta 30 W de potencia de salida para una carga por cable más rápida. Un curioso detalle de diseño es la inclusión de un cable USB-C integrado que funciona también como cordón de transporte.

Otro elemento diferenciador es su pantalla LCD en color, que muestra información útil como el porcentaje de batería restante y la velocidad de carga en tiempo real. El acabado exterior es de aluminio, lo que contribuye a una mejor disipación del calor.

Durante su fase de lanzamiento en la plataforma Kickstarter, el modelo SolidSafe 5K tiene un precio de partida de 63 dólares (aproximadamente 43 euros al cambio) para los primeros compradores, muy por debajo de su precio de venta al público recomendado de 79 dólares (algo más de 67 euros). Está previsto que los primeros pedidos lleguen a partir de octubre de este mismo año.