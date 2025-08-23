Adiós a las alergias: Xiaomi tiene un nuevo purificador que elimina el polvo y los alérgenos del aire mucho más rápido

Xiaomi es conocido en España por sus teléfonos móviles, pero poco a poco este fabricante chino se ha ido dando a conocer entre sus compradores por otros productos. La compañía dispone de un amplio catálogo en el que se pueden encontrar productos muy variados. Desde cepillos de dientes eléctricos de gran autonomía, hasta equipos para purificar el agua en solo un minuto. También sus purificadores y aires acondicionados son populares.

Xiaomi acaba de presentar su último modelo de purificador, el MIJIA Smart Air Purifier 6, ya está disponible en la página oficial de la marca, por lo que se espera que su lanzamiento sea inminente. Aun así, no se conoce fecha para su posible llegada a España de momento tampoco se sabe su precio para el mercado asiático, como indican medios locales.

El año pasado, Xiaomi presentó su anterior modelo, el MIJIA Air Purifier 5, por un precio de 999 yuanes, lo que equivale actualmente a 119 euros. En España, Xiaomi tiene una amplia variedad de modelos, desde el Smart Pet Care por 99,99 euros, pensado para casas con mascotas, hasta el Smart Air Purifier 4 Pro, que cuesta 269,99 euros, de diseño similar al de esta última incorporación.

Nuevo purificador de Xiaomi

El dispositivo se ha diseñado con cinco etapas de filtrado diferentes para retener alérgenos como el polen, olores u otras partículas. Los modelos anteriores se limitan a tres capas de filtrado. El sistema de filtración utiliza carbón activo y luz ultravioleta, además de sensores que registran la temperatura y la humedad. También integra sensores PM2.5 y PM1, y un sensor de polvo.

El dispositivo mide 250 x 250 x 550 milímetros y tiene una pantalla frontal desde la que controlar las principales funciones de este equipo. Como se indicaba antes, el diseño elegido para esta nueva versión es continuista con el estilo de los purificadores de Xiaomi.

Tiene una capacidad de CADR (una tasa de suministro de aire limpio) de 443 metros cúbicos por hora. En comparación con el modelo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact que se vende en España, que cuenta con una tasa de suministro de aire limpio de 230 m3/h, la mejora es evidente, duplicando la velocidad a la que se eliminan los posibles alérgenos o elementos nocivos del aire.

La conectividad siempre es uno de los puntos fuertes de Xiaomi. A través de la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, los usuarios pueden controlar este dispositivo de forma remota, programar horarios de funcionamiento y recibir notificaciones sobre el estado del filtro. Asimismo, es compatible con asistentes de voz como Google Assistant o Alexa de Amazon, facilitando su integración en hogares inteligentes.