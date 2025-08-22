Insta360 va a por GoPro: lanza una diminuta cámara de acción que graba en calidad 4K y se puede controlar a distancia

La libertad que ofrecen las cámaras de acción como la nueva Go Ultra de Insta360 han dejado de lado los móviles en los viajes. Esta marca va directamente a por GoPro con sus modelos. Desde la Insta360 X5 que lanzó en el mes de abril, hasta esta nueva incorporación que incluye un sensor más grande, inteligencia artificial y opciones para dejar las manos completamente libres.

La nueva Insta360 Go Ultra defiende mejoras en potencia y calidad de imagen en un diseño más pequeño, del tamaño de un smartwatch con la facilidad de fijarla en cualquier parte. Esta semana se ha lanzado en España con un precio de 429 euros con el paquete completo de accesorios.

La primera mejora radica en su calidad de imagen. El sensor de 1/1,28" es un 221% más grande que su predecesor. A esto se suma el nuevo chip IA de 5 nm. El resultado de este dúo es una grabación de video 4K a 60 fps ultra fluido y ultra nítido, según explica la marca.

Insta360 GO Ultra

La inteligencia artificial también tiene parte de responsabilidad en la calidad de las imágenes gracias a PureVideo, que utiliza algoritmos para reducir el ruido visual y mejorar el brillo en escenas de poca luz. Incluso permite crear montajes con los clips grabados de forma rápida para compartir lo vivido cuanto antes.

Esta cámara compacta solo pesa 53 gramos y es del tamaño de un reloj inteligente. La base magnética permite colocar la cámara en toda clase de objetos para conseguir los mejores ángulos. También cuenta con accesorios como las pestañas adhesivas, que le dan un estilo más personalizado, o el clip para gorra.

Insta360 Go Ultra Insta360 Omicrono

Parte de la esencia de este modelo es la opción de grabar con las manos libres. Aquí entran en juego los accesorios antes mencionados. También incluye un anillo con el que activar la grabación a distancia, lo cual facilita el manejo mientras el usuario está inmerso en la acción. Otra curiosidad es la posibilidad de integrar las métricas del reloj inteligente en la grabación, en caso de que se esté haciendo un vídeo sobre una actividad deportiva.

Tiene una resistencia al agua IPX8, lo que permite inmersiones de hasta 10 metros de profundidad. Las imágenes se guardan en sus 2 TB de espacio de almacenamiento, pero al contar con microSD extraíbles, si la tarjeta se llena, puede sacarse y reemplazarse por una nueva en segundos.

Para poder grabar sin interrupciones, la batería de la Go Ultra tiene una duración 70 minutos con una sola carga y 3 horas y 20 minutos extra cuando se combina con el Action Pod. El sistema de carga rápida puede recuperar la batería al 80 % en solo 12 minutos.

Los clips se pueden subir a la aplicación gratuita Insta360 en segundos y editarlos con controles sencillos, aunque la función de edición automática permite encontrar rápidamente los mejores momentos entre todas las grabaciones.