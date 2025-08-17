Adiós al agua embotellada: el invento de Xiaomi que la filtra y limpia de impurezas antes de que llegue a los grifos de tu casa

Si existe en España, Xiaomi tiene una versión de ese dispositivo. ¿Hace calor? He aquí un ventilador compacto que solo requiere USB-C. ¿Quieres un helado? Xiaomi ya tiene su propia Ninja Creami. Lo siguiente es un filtro de impurezas para tuberías de Xiaomi.

Seguro que más de una vez has querido beber agua del grifo, pero sin exponerte a los problemas que a veces conlleva consumir agua no muy bien tratada. La empresa ha lanzado el Xiaomi Mijia Pre-Filter Pro, un sistema de filtrado que sirve de unión entre cañerías.

Un dispositivo que, según relata Gizmochina, se posiciona como un elemento fundamental para detectar impurezas en el agua antes de que estas lleguen a los grifos del hogar, eliminando todo rastro orgánico en apenas segundos.

Un filtro para el agua de Xiaomi

La idea no es otra que prevenir que las impurezas y organismos maliciosos penetren en el agua de nuestras cañerías. El Pre-Filter Pro usa una membrana de filtración biónica con un diseño que imita las branquias de un pez para capturar todo tipo de elementos.

Según Xiaomi, esta membrana puede capturar restos de papel, cabello, óxido, sedimentos e incluso algas, así como huevos de insectos que pueden proliferar y acabar causando auténticos destrozos biológicos en nuestras tuberías.

El proceso de filtrado se hace con un sistema de autolimpieza autónomo accionado por agua, con ciclos de lavado programables en varios rangos, que van desde una semana hasta un mes, pasando por una quincena.

En dicho procedimiento, el filtro hace un retrolavado giratorio de 360 grados, que abre todos los discos del interior del filtro para que chorros de agua a presión rocíen el interior de las tuberías en sentido inverso.

Sistema de autolimpieza accionado por agua. Xiaomi Omicrono

A su vez, los discos giran rápidamente para eliminar todos los residuos existentes a base de pura fuerza centrífuga. Para finalizar, el filtro enjuaga toda la superficie con estos chorros acabando con las partículas residuales.

Esto da como resultado no solo un agua más limpia sino una protección para los electrodomésticos que dependan de nuestra instalación, protegiéndolos de residuos tanto orgánicos como artificiales que puedan dañarlos con infecciones, obstrucciones, etcétera. En concreto, se consigue una tasa de filtrado de casi el 99%.

Desde Xiaomi explican que el Pre-Filter Pro de Xiaomi puede soportar caudales de 8 toneladas de agua a la hora, más que suficiente para mantener limpias no una sino varias salidas de agua a diversos electrodomésticos, como duchas, lavadoras o lavavajillas.

El propio filtro, además, tiene un canal de agua de aluminio interno recubierto en cobre, que protege al dispositivo de la corrosión producida por una exposición continuada a estos elementos y a la filtración de metales pesados.

Plantel de funciones del Pre-Filter Pro. Xiaomi Omicrono

No solo eso; puede soportar temperaturas y presiones extremas casi sin despeinarse. Además de aguantar 20 bares de presión máxima, el filtro puede soportar temperaturas máximas de 80 grados sin que su rendimiento se vea mermado.

Lo mejor es que no necesita conectarse a la corriente eléctrica; se conecta como nexo de unión entre dos extremos de unas cañerías y funciona con su sistema de autolimpieza accionado por agua, evitando la necesidad de tener que realizar una instalación eléctrica.

Desgraciadamente y como ocurre con otros muchos productos de Xiaomi, el Pre-Filter Pro no se ha anunciado en Europa ni en España. De momento es un producto reservado al territorio chino, que cuesta 95 euros al cambio (799 yuanes).