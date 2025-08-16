Shark va a por Dyson con este moldeador de pelo 5 en 1 para conseguir el peinado perfecto en cuestión de minutos

Conseguir una melena bonita ya no es cuestión de horas de trabajo, rulos y fijadores, ya que la tecnología ha simplificado en gran medida el cuidado del cabello. Marcas como Dyson son la referencia en este sector por la calidad e innovación de sus moldeadores. El resto de fabricantes ha seguido sus pasos llenando el mercado de versiones algo más asequibles y que ofrecen una amplia variedad de funciones para todo tipo de cabello.

Ejemplo de ello es el FlexStyle de la marca Shark, un moldeador y secador de pelo 5 en 1. Este equipo se compone de cinco accesorios para moldear todo tipo de cabello y conseguir un acabado rizado, liso, suave, definido y con volumen.

En color dorado y con un diseño compacto, este secador equipado con hasta cinco accesorios cuesta 299,99 euros. Hay que tener en cuenta que el rival a batir, el Airwrap de Dyson, tiene un precio en su tienda oficial de 649 euros.

Moldeador FlexStyle Shark Omicrono

En la lista de accesorios incluye dos rizadores de 32 mm que facilitan crear ondas grandes en el cabello largo. Estos dos rizadores utilizan la tecnología Coanda que aprovecha la potencia del aire para enrollar el cabello alrededor del accesorio y fijar la onda. Dyson y otros secadores también ofrecen esta tecnología.

Para las que tienen el pelo ondulado o rizado y quieren sacar todo su potencial, está el difusor de gran tamaño para recoger grandes secciones de pelo. Por otro lado, aquellas que prefieran un acabado liso y con volumen pueden utilizar hasta tres accesorios diferentes, desde la boquilla plana para concentrar el flujo de aire, hasta los dos cepillos: uno plano y otro redondo, con los que dar forma al pelo con una sola mano.

Una de las cualidades de este modelo es su diseño compacto y ligero. Atrás han quedado los grandes secadores de pelo que provocaban molestias a las usuarias, ahora las marcas se esfuerzan por diseñar equipos más cómodos y portátiles. El modelo FlexStyle pesa 700 gramos, muy similar a los 711 gramos que pesa el icónico moldeador de Dyson, AirWrap.

Este moldeador cuenta con 3 ajustes de calor y otros tres para el flujo de aire. Además, ofrece la función Cool Shot que fija el peinado con aire frío, el último retoque para mantener más tiempo el estilo conseguido. Además, mide el calor 1.000 veces por segundo para garantizar una temperatura del aire constante.