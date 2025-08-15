La solución definitiva para cargar tu iPad de forma inalámbrica: un cargador que 'imita' la tecnología MagSafe

La carga inalámbrica de la que ya disfrutan los iPhone aún no ha llegado a los iPad. Las tablets de Apple todavía dependen del cable y el puerto USB-C para recargar su batería. Sin embargo, un nuevo cargador libera ese puerto para otros usos mientras carga de forma inalámbrica la tablet.

La marca Kuxiu ha lanzado un nuevo equipo magnético, el M30, que está disponible en su página web por 35,95 euros. Es compatible con todos los modelos de iPad que incorporan el Smart Connector en la parte trasera.

El Smart Connector es similar a la cualidad MagSafe que incluyen los MacBook y iPhone. Se trata de un puerto de cuatro círculos que permite conectar accesorios o periféricos. De esta forma se evita tener que hacer uso de la conexión Bluetooth o de baterías externas, pues a través de este detalle los periféricos como teclados se alimentan directamente del iPad.

Con esta tecnología es posible unir el iPad a una funda Smart Keyboard para tener un teclado listo en cualquier lugar, o bien utilizar la Combo Touch de Logitech, que incluye trackpad. Además, también es posible conectar un ratón externo Bluetooth o el Magic Trackpad de la propia Apple.

Eso sí, el Smart Connector no se diseñó para cargar la tablet, como ocurre con el MagSafe y el resto del catálogo de Apple. Salvo en el caso de este cargador de Kuxiu: el M30 se conecta de forma magnética a la parte trasera de los iPad, pero en vez de utilizar bobinas o inducción para cargar el dispositivo, utiliza los pines del Smart Connector.

Cargador magnético para iPad Kuxiu Omicrono

Esto quiere decir, que el cargador M30 de Kuxiu puede cargar modelos como los iPad Pro con M4, así como varias versiones del iPad Pro de 11 y 12.9 pulgadas, además del iPad Air de 11 pulgadas con M3 y M2, y las versiones de 4.ª y 5.ª generación del Air de 10.9 pulgadas.

Imagina tener que conectar el iPad a otro equipo como un televisor o un teclado, pero pudiendo cargar al mismo tiempo la tablet para usarla durante más horas de forma continua. Esto es lo que ofrece un cargador magnético como el M30 de Kuxiu.

Este nuevo dispositivo promete una carga de 35 W compatible con modelos con el chip M4, mientras que los iPad con chips M2 y M3 cargarán hasta los 18 W. Para hacerse una idea, la familia de los iPhone 16 presentada el año pasado puede cargarse de forma inalámbrica a una potencia de 25 W con los accesorios MagSafe.