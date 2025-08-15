Adiós a pagar por la tumbona en la playa: esta hamaca portátil se despliega en solo 3 segundos y tiene sombrilla incorporada

Es verano, hace mucho calor y quieres pasar el día en la playa. Hay dos problemas: el sol abrasador y tumbarte en la arena, que no es lo más cómodo si quieres disfrutar durante muchas horas. Un panorama habitual que la startup Anymaka quiere resolver con su nueva silla columpio portátil, que se despliega en segundos y es muy fácil de llevar a cualquier parte.

La empresa ya anunció en 2023 una versión más grande para dos personas de la que vendió más de 50.000 unidades. Ahora, a través de una exitosa campaña de crowdfunding en Kickstarter, está financiando el lanzamiento de un producto más compacto que se amolda al cuerpo para poder sentarte, tumbarte y columpiarte donde quieras, sin necesidad de tener árboles o estructuras verticales alrededor.

El kit completo se transporta en una bolsa de 85 x 35 x 20 cm (y 9,8 kg de peso), que se puede llevar a la espalda como una mochila o colgada del hombro. En su versión más completa, en el interior se guardan tres elementos: un armazón con cuatro patas y dos brazos curvados, la tela ultrarresistente de la hamaca y una práctica sombrilla orientable para proteger al usuario del sol.

La silla columpio de Anymaka

El diseño del armazón permite su despliegue rápido en 3 segundos con un solo movimiento y luego se fija la hamaca a la estructura con unos sencillos mosquetones.

Desde Anymaka recomiendan usar la tela que ellos mismos proporcionan, ya que cuenta con las medidas exactas para la mayor comodidad y es especialmente resistente, pero también se pueden usar otras hamacas, siempre que cumplan con las medidas de entre 2,7 y 3,7 metros de largo y entre 1,5 y 2,2 metros de ancho.

Los responsables del producto aseguran que todos los componentes son de la máxima calidad: un armazón de aluminio de gran resistencia con un recubrimiento en polvo para protegerlo, patas con estabilidad en diversos terrenos y un tejido de nylon ripstop 40D capaz de soportar hasta 136 kg. Para mayor comodidad, el kit incluye también dos complementos para sujetar un vaso y el teléfono móvil.

En cuanto al precio, hay varias opciones, desde comprar únicamente el soporte por 135 euros hasta un pack completo con el soporte, la hamaca, el portavasos y la sombrilla incluidos por unos 229 euros. Los primeros envíos llegarán este mismo mes de agosto.