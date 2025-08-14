Pekín acoge las primeras olimpiadas robóticas: boxeo, fútbol, carreras y mucho más entre 280 equipos de 16 países

Sabedora de que los robots humanoides son el futuro, Pekín está obsesionada con fomentarlos. Hace escasos días abrieron en China el primer centro comercial dedicado a estos dispositivos, y en las calles estos ya juegan con los niños. Ahora, Pekín quiere organizar los primeros juegos deportivos con estos robots.

Así lo ha anunciado el propio gobierno local en un comunicado, en el que anunciaron este evento conocido como los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025. En este sentido, Pekín promete reunir más de 500 robots de este estilo, representando a 280 equipos de 16 países de los cinco continentes.

Se organizarán 26 eventos dentro de estos juegos repartidos a lo largo de 538 disciplinas. No contentos con ello, el evento deportivo servirá para acoger el que será el primer partido de fútbol con robots autónomos impulsados por IA.

Unas olimpiadas... con robots humanoides

China ha organizado estos juegos para que se celebren a lo largo de los días 14, 15, 16 y 17 de agosto. La capital acogerá las pruebas que tendrán que superar estos robots en el recinto Ice Ribbon de la ciudad.

El gobierno asegura que estos Juegos son los primeros en su categoría. Detallan que estos son los primeros eventos competitivos dedicados íntegramente a estos robots. Un logro doble, porque además han conseguido una grandísima participación.

Robots en el evento de inauguración. Government of Beijing Municipality Omicrono

Concretamente, se formarán hasta 280 equipos repartidos en 88 equipos corporativos relacionados con empresas y otros 192 englobados en instituciones universitarias locales. Entre ellas nos encontramos la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua o la Universidad de Wuhan.

Incluso hay escuelas secundarias implicadas, que aportarán "una energía vibrante y juvenil a los Juegos", dicen los gobernantes locales. Los fabricantes que participen también serán mayoritariamente chinos, aunque habrá equipos internacionales.

En total, quedarán representados 15 países incluyendo a Estados Unidos, Australia y Alemania, en una participación histórica que abarcará 127 marcas y más de medio millar de dispositivos que se enfrentarán en las diversas categorías deportivas del evento.

Pero, ¿qué pruebas se realizarán? Según el gobierno municipal de la capital, se celebrarán eventos que involucren el atletismo, la danza, el boxeo o el fútbol. Se estrenarán ciertas categorías, que irán desde "limpieza de hoteles" hasta la "manipulación de materiales industriales".

Evento futbolístico con robots. Government of Beijing Municipality Omicrono

Sí, también habrá una carrera de 100 metros lisos, que aglutinará a 90 equipos distintos conformando la que será la primera media maratón con robots humanoides de todo el planeta.

La inauguración comienza hoy, día 14 de agosto, donde el comité organizador dará el pistoletazo de salida a una competición tecnológica que servirá para comparar las capacidades inherentes de los robots humanoides participantes.

El objetivo de esta competición es comprobar capacidades diversas de estos robots, como la toma de decisiones inteligente, la colaboración deportiva o la resolución de tareas con una alta variabilidad de factores.

El recinto que se usará para acoger los eventos ha sido adaptado para albergar áreas especializadas para cada prueba; fútbol, boxeo, espectáculos artísticos y simulacros de escenas industriales y farmacéuticas son solo algunos ejemplos.

Recinto que acogerá el evento. Government of Beijing Municipality Omicrono

En palabras del gobierno municipal, el evento ayudará a que los entusiastas de la tecnología puedan sentir "el poder colectivo de la sabiduría humana en la exploración del futuro", inyectando "un nuevo impulso al desarrollo técnico y tecnológico global".