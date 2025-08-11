El iPhone con "una única pieza de cristal" y totalmente táctil: la patente con la que Apple quiere revolucionar el mercado

Que Apple lleva años trabajando en un iPhone totalmente hecho de cristal no es un misterio para nadie en España. Ya se han visto patentes con revolucionarios diseños de esta idea, y se han dado rumores sobre un futurible modelo que conmemore el 20 aniversario del dispositivo.

Ahora, la visión que el ahora ex jefe de diseño de Apple Jony Ive tenía de un iPhone hecho en una única placa de cristal parece estar más cerca gracias a la última solicitud de una patente por parte de la empresa, que describe una "carcasa de vidrio de seis lados".

La patente, expone 9to5Mac, habla de un dispositivo electrónico con una carcasa de vidrio hexagonal, que tendría una pantalla táctil "ubicada adyacente a al menos una porción de cada uno de los seis lados del recinto de vidrio".

Un iPhone totalmente hecho en cristal

La patente, con su habitual jerga aparentemente inverosímil, describe un producto único en su especie, que tendrá todo un recinto formado aparentemente "por una única pieza de vidrio (aunque puede estar formado por varias piezas separadas unidas entre sí".

Es decir, que Apple contempla en esta patente, quizás para guardarse las espaldas o quizás por limitaciones técnicas, que en vez de usar una única pieza de vidrio se usen varias pero conjuntadas para dar esa sensación de uniformidad.

La patente de Apple para un iPhone de cristal. Patently Apple Omicrono

Hasta se llega a contemplar la presencia de agujeros de cristal para micrófonos y altavoces, así como cámaras bajo el cristal que sirvieran para las partes frontales y traseras. Lo más llamativo es que el contenido, dice Apple, se mostraría en todo el teléfono.

Si viésemos una imagen o un vídeo en el dispositivo, todo el contenido se reproduciría en todos los bordes, cada uno de ellos sensible al tacto. El objetivo sería tener varias "salidas gráficas visibles a través de al menos una parte de cada uno de los dos lados principales".

La definición de esto se describe así: "El primer elemento de vidrio define al menos una parte de un primer lado principal de la carcasa de vidrio hexagonal, al menos una parte de un lado periférico de la carcasa de vidrio hexagonal, una primera región a lo largo del lado periférico con un primer espesor [...]"

"... Y una segunda región a lo largo del lado periférico con un segundo espesor diferente del primero", apostilla esta patente. "El segundo elemento de vidrio está unido al primero y define al menos una parte de un segundo lado principal de la carcasa de vidrio hexagonal".

Xiaomi sin puertos. Xiaomi Omicrono

No es raro pensar en el Xiaomi MIX Alpha, el móvil conceptual que Xiaomi lanzó hace unos años que constaba de una superficie táctil total a lo largo de todo su cuerpo, con lados y partes traseras hechas enteramente de cristal.