Apple prepara el lanzamiento de los MacBooks baratos: los últimos rumores señalan un precio inferior a 700 euros

Aunque los MacBook de Apple son portátiles increíblemente apreciados en España por su potencia y materiales, algunos simplemente no pueden hacerse con ellos. Para ello, Apple está preparando unos MacBook más económicos, que incluso usarían procesadores de iPhone.

Esta idea, que daría lugar a una nueva gama básica de portátiles dentro de la firma californiana, ha sido afianzada con el último informe de DigiTimes, en el que se explica que algunos de los componentes de estas máquinas comenzarán a producirse el mes que viene, en septiembre.

La clave de estos portátiles, seguramente ordenadores MacBook de la gama Air y presumiblemente de una posible gama Air SE, tendrían precios inferiores a los 700 euros, a costa de tener un chip A18 Pro (el de los iPhone 16 Pro y Pro Max) en lugar de un chip de la serie M.

Un MacBook low-cost

En un principio fue Ming-Chi Kuo, analista de cadena de suministro el que vaticinó la llegada de este MacBook barato. En este sentido, Kuo relató que a finales de 2025 o principios de 2026 se comenzaría a producir este nuevo MacBook con chip A18 Pro.

Lo cierto es que los procesadores de la serie M y los procesadores de la serie A comparten arquitectura; el proyecto Apple Silicon dio lugar a los M1 en el año 2020, manteniendo la misma arquitectura aunque con lógicas diferencias en lo que a implementación y diseño refiere.

De ahí que por ejemplo los Mac con Apple Silicon (M1 en adelante) puedan ejecutar aplicaciones de iOS y iPadOS de forma nativa. Kuo en su día, a principios de verano, explicó que este MacBook bajaría su precio a costa de ofrecer una potencia bruta menor con estos chips.

No debemos caer en malentendidos. Los procesadores de la serie A18 Pro han demostrado ser de los más potentes en el mercado, por lo que es más que probable que estos MacBook sean muy competentes en tareas que no requieran una carga gráfica o computacional elevada.

De hecho, los propios analistas dejaron claro que los chips A18 Pro en portátiles son muy solventes a la hora de realizar ciertas tareas del día a día. Sin ir más lejos, los MacBook M1 (y Mac similares con mismo procesador) siguen siendo útiles a día de hoy.

Basándose en fuentes de cadena de suministro, DigiTimes afirma que estos nuevos MacBook tendrán sus primeros componentes en producción en masa a finales del tercer trimestre de 2025.

De esta manera y siempre según el portal, Apple podría "permitir el inicio del ensamblaje completo del sistema antes de que finalice el año". Si tenemos en cuenta que estos ordenadores tendrán una paleta de colores muy variada con acabados vibrantes, es posible pensar en un lanzamiento fijado para primavera.

Se especula con un lanzamiento fijado para principios de 2026, una fecha que suele concordar con los lanzamientos de MacBook Air y similares. Algunos expertos han asegurado que estos equipos permitirían a Apple fijar los lanzamientos de sus próximos Mac con M5 a mediados del año que viene.