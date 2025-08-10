Lidl va a por Dyson con un ventilador sin aspas y diseño elegante: el chollo que se agotará rápido en España

De un tiempo a esta parte, Lidl nos ha regalado una serie de ofertas tecnológicas para hacer frente a las olas de calor que asolan a España. Ejemplos hay muchos, con ventiladores sin aspas similares a los de Dyson o grifos para tener siempre la cerveza fría en casa. Lidl repite jugada con otro ventilador sin aspas.

Se trata de un modelo conocido, firmado por la propia marca de Lidl SilverCrest y que presume de tener un diseño minimalista sin aspas y un formato de pie. Todo ello por un módico precio de 69,99 euros en España.

El ventilador en cuestión cuenta con una potencia de 35 W y unas medidas de 24,9 x 24,9 x 97 centímetros e integra entre sus bondades hasta 20 niveles de velocidad que nos salvarán este caluroso y agobiante verano.

El ventilador sin aspas de Lidl

Lo primero que hay que destacar además de la ausencia de las aspas para generar aire es la inclusión de una pantalla LED para mostrar niveles de velocidad, temporizador y modos de funcionamiento de todo tipo.

Al no tener aspas, el ventilador de Lidl distribuye el aire de forma más uniforme por la sala, enfriándola de una manera más estable. Su cuerpo rotatorio da a este dispositivo la capacidad de oscilar en 4 niveles distintos, con 30, 60, 90 y 120 grados.

Además de sus 20 niveles de velocidad, el ventilador de SilverCrest disfruta de cuatro modos de funcionamiento, con un modo de potencia máxima, un modo natural, un modo noche y un modo normal.

No falta la clásica y útil función de temporizador para que el ventilador se apague de forma automática sin que el usuario tenga que hacer nada, con un rango máximo de 8 horas perfectas para aguantar toda la noche.

Ventilador de pie de Lidl. Lidl Omicrono

En lo que refiere a la estética, Lidl ha dotado a este ventilador de pies antideslizantes y de una carcasa mate oscura muy sobria y elegante, que consigue que el dispositivo se camufle en el hogar pese a su factor de forma de diseño vanguardista.

En el paquete nos encontraremos, además del ventilador, un práctico mando a distancia y un cable muy largo de 180 centímetros para poder mover por la casa el producto sin temor a que nos quedemos cortos en torno a los enchufes del hogar.

Si bien el ventilador de pie sin aspas de Lidl no está de oferta, el producto se ha postulado como una de las mejores alternativas para la climatización del hogar si no queremos gastarnos demasiado dinero sin renunciar a altas calidades.