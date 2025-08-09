Ni sartén ni olla exprés: el ingenioso invento de Xiaomi para cocinar todo tipo de platos de forma rápida y sencilla

El éxito arrollador de los robots de cocina y las freidoras de aire no es casualidad: las mejoras tecnológicas de los pequeños electrodomésticos están revolucionando por completo la forma de cocinar. Xiaomi, siempre pendiente de las últimas tendencias, sigue ampliando su catálogo en España con nuevos dispositivos para hacer la vida más fácil.

La marca china, fiel a su filosofía de ofrecer tecnología con una ajustada relación calidad-precio, ha presentado recientemente su nueva olla eléctrica multifunción, diseñada para combinar una gran versatilidad con una facilidad de uso asombrosa. Aunque su verdadero atractivo para los gourmets más valientes es el de poder preparar en casa el célebre Hot Pot o fondue asiática.

La Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L es un claro ejemplo de cómo ofrecer más por menos, centralizando diversas técnicas de cocinado en un solo dispositivo. El núcleo de su rendimiento se basa en una potencia de calentamiento de 2.000 W, que permite alcanzar la temperatura deseada en solo 25 segundos y mantenerla estable.

El electrodoméstico ofrece un control de temperatura preciso que abarca un rango desde los 25 °C hasta los 210 °C, lo que otorga al usuario la capacidad de realizar cocciones a baja temperatura, salteados a fuego vivo o simplemente mantener la comida caliente hasta el momento de servirla.

El manejo del dispositivo se ha simplificado a través de una base con botones táctiles y una pantalla que muestra de forma clara e intuitiva información esencial como el modo de cocción seleccionado o la temperatura en tiempo real, facilitando un ajuste preciso y a gusto de cada comensal.

Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L Xiaomi Omicrono

Con una generosa capacidad interior de 6 litros, esta olla eléctrica está pensada para preparar comidas para reuniones familiares o de amigos, ya que permite cocinar entre 4 y 6 raciones de una sola vez.

La versatilidad del equipo se centra en las capacidades de su olla interior, cuyo revestimiento antiadherente de grado alimentario facilita tanto la preparación de recetas que requieren freír o saltear, como la cocción lenta de guisos y estofados, además de ser ideal para preparar el Hot Pot de marras.

La estructura del dispositivo ha sido diseñada pensando en la seguridad y la comodidad. Por eso cuenta con mangos ergonómicos y una tapa de vidrio templado con un diseño que ayuda a prevenir desbordamientos. El dispositivo ya está disponible a través de la propia página web de Xiaomi y en tiendas especializadas por un precio de 99 euros.